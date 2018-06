«No ad aumento Iva» Conte vola in Canada

'No aumento dell'Iva - basta studi di settore : onesti fino a prova contraria : Il vicepremier all'assemblea di Confcommercio: importante la tenuta dei conti, ma contrattare con l'Ue condizioni che l'Italia non può più sostenere -

Di Maio promette : "Niente aumento dell'Iva" : Messaggio di Mattarella: "Impegno di tutti per tutelare crescita e risparmio". Sangalli: "Sull'Iva non si tratta o baratta". "Avete la mia parola che non aumenterà" - ha detto Di Maio, aggiugendo che "sui conti contratteremo con l'Europa dicendo anche dei no"

aumento dell’Iva - Di Maio spiega l’intenzione del governo : “L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. È quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in occasione dell’assemblea di Confcommercio. Poco prima, parlando sempre all’Assemblea Generale della Confederazione, il presidente Carlo Sangalli ha scandito con forza: “Sull’Iva non si tratta e non si baratta”. L’Aumento “viene ...

Fisco - Delrio (capogruppo Pd) : “Collaboreremo da subito contro l’aumento dell’Iva” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si dice pronto a collaborare con il governo perché non aumenti l’Iva. “Bisogna abbassare le tasse non ai singoli ricchi ma alle imprese, è questa la strada che abbiamo indicato con chiarezza, e abbiamo bisogno di mettere più soldi in tasca agli italiani, che quello che abbiamo fatto con gli 80 euro”, dice Delrio arrivando all’assemblea di Confcommercio. “Sono le ...

Delrio : ci siamo per evitare aumento Iva : 12.30 "C'è bisogno che non aumenti l'Iva e collaboreremo da subito perché non succeda". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio a margine dell'assemblea di Confcommercio. Dal governo " Ora aspettiamo i fatti, perché le parole" di Conte "sono state molte e tutte generiche".

Sangalli : aumento Iva sarebbe beffa e fine certa della ripresa : Roma, 7 giu. , askanews, Gli aumenti dell'Iva previsti per il 2019 dalle cleusole di salvaguardia sarebbero 'una beffa, oltre che la fine certa delle già modeste prospettive di ripresa'. Lo ha detto ...

Coldiretti : importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva : E’ importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva per evitare una pericolosa spirale recessiva in una situazione in cui i consumi interni risultano particolarmente deboli, soprattutto per effetto del forte calo degli alimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il brusco calo del commercio al dettaglio ad aprile che su base annua scende del 4,6% con una punta per l’alimentare che crolla del 7,3% in valore e ...

IVA - Salvini allontana l'aumento. Tutti i rischi dell'imposta al 25% : Serve una scelta politica condivisa per eliminare, una volta per tutte, questa spada di Damocle che pende sull'economia e ipoteca le leggi di Bilancio fin dal 2011" , aveva concluso Bussoni.

aumento Iva "da scongiurare" : tutti i cibi e le bevande che costerebbero di più : ''E' importante scongiurare l'Aumento delle aliquote Iva per evitare una pericolosa spirale recessiva che comprometterebbe la ripresa in atto''. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle...