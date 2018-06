Neymar? Il Real non è di CR7

Marcelo "vota" Neymar : "Ronaldo non è il proprietario del Real..." : Marcelo si sbilancia. In casa Real, nonostante la Champions freschissima, è tempo di rivoluzioni in campo e nello staff tecnico. Si è dimesso Zinedine Zidane, Gareth Bale ha fatto capire di non essere ...

Marcelo chiama Neymar : 'Le porte del Real Madrid sono sempre aperte per te' : Al momento, Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte del mondo, a mio avviso. E Neymar ha davanti a sé una carriera brillante, penso che possa diventare come lui ben presto" ha concluso Marcelo. ...

Real Madrid - Marcelo apre le porte a Neymar : 'Non comanda Ronaldo' : TORINO - ' Non è Cristiano il proprietario del Real Madrid , se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà '. Marcelo 'chiama' Neymar a costo di scaricare Ronaldo sebbene metta in chiaro che i due ...

Dal ko con la Roma al futuro di Neymar - a tutto Leo Messi : “se andasse al Real - sarebbe un colpo durissimo” : Leo Messi ha parlato degli obiettivi dell’Argentina in Russia, soffermandosi anche sul ko subito con la Roma in Champions e su un eventuale ritorno di Neymar Pochi giorni e Leo Messi andrà a caccia di uno dei pochi trofei che mancano alla sua scintillante bacheca, quella Coppa del Mondo che lo renderebbe il più grande tra i più grandi. In attesa di imbarcarsi per la Russia, il talento argentino ha concesso al Mundo Deportivo una lunga ...

Brasile - Neymar ritorna col botto : gol alla Croazia. E Modric lo chiama al Real : La stella del Brasile in campo 99 giorni dopo l'infortunio: subito doppio controllo e destro micidiale. Poi, ad amichevole conclusa...

Neymar torna e segna - Modric lo chiama al Real Madrid : 'Ti aspettiamo' : Nel post gara, l'ex Tottenham ha riservato parole di stima nei confronti del brasiliano: "È bello vederlo di nuovo in campo, è uno dei migliori giocatori del mondo - ha detto Modric - Penso che nel ...

Real - dal dominio all'estate più calda : da Pochettino a Ronaldo - con Bale e Neymar : Dalla faccia di Karius a quella di Florentino Perez. In meno di una settimana il Real Madrid è passato dalla festa per l'incredibile terza Champions consecutiva alla preoccupazione per un'estate che ...

Casillas consiglia il Real : 'Non cambierei Ronaldo con Neymar' : E' stato molto bello essere al Real Madrid, parlerò nei prossimi giorni ". Hanno fatto il giro del mondo le parole pronunciate da Cristiano Ronaldo subito dopo la vittoria del Real Madrid in finale di Champions League contro il Liverpool . In molti hanno visto nella frase pronunciata da fuoriclasse ...

Calciomercato Psg - il consiglio di Thiago Motta : 'Neymar - non andare al Real Madrid : vinci qui' : "Merci Thiago", prima dell'addio. Dunque una standing ovation di tutto lo stadio alla sua ultima partita per il Psg, per quello che in Realtà è stato soltanto un arrivederci. Thiago Motta dopo aver ...

Psg - Neymar chiude al Real Madrid : 'Solo cavolate - non vale la pena' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

PSG - Neymar allo scoperto : “Io al Real? Basta cavolate”. Emery lo attacca : “Decide tutto lui” : PSG, Neymar- Neymar esce allo scoperto e fa chiarezza sul suo prossimo futuro. L’attaccante brasiliano, all’uscita dal museo del Brasile a Rio, ha voluto far chiarezza sul suo accostamento al Real Madrid: “Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale”. Poi alcune parole anche sulle […] L'articolo PSG, Neymar allo scoperto: “Io al Real? Basta ...

Neymar : “io al Real? Sono solo cavolate - non vale la pena di parlarne” : “Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale”. Così Neymar, all’uscita dal Museo della Selecao a Rio, ha risposto a una domanda su un suo possibile futuro merengue. Il giocatore ha visitato la struttura della Cbf prima di partire per Londra, dove il Brasile giocherà in amichevole. Poi O Ney ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio. ...

Neymar - io al Real?non ne parlo - cavolate : RIO DE JANEIRO, 27 MAG - "Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale". Così Neymar, all'uscita dal Museo della Selecao a Rio, ha risposto ...

Neymar - io al Real?non ne parlo - cavolate : RIO DE JANEIRO, 27 MAG - "Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale". Così Neymar, all'uscita dal Museo della Selecao a Rio, ha risposto ...