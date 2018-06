Netflix difende Tredici rinnovata dalle polemiche | “È una serie controversa | nessuno ha

optimaitalia

(Di giovedì 7 giugno 2018) La notizia dinon ha sorpreso, o quasi. All'indomani della conferma per una terza stagione e, dopo le dichiarazione dello showrunner Brian Yorkey al panel, la13 Reasons Why è nuovamente bersagliata da. Infatti, molti si chiedono se sia necessaria o meno una terza stagione.Il parere del pubblico, soprattutto da quei gruppi rappresentanti genitori indignati per i messaggi veicolati dalla, che fin dallo scorso anno hanno più volte tentato di boicottare, sembra preoccupare poco i vertici. L'amministratore delegato della compagnia, Reed Hastings ha spiegato a Deadline perché ha deciso di rinnovareper una terza stagione:“è stato enormemente popolare e di gran successo. È un prodotto avvincente. Sì, è una. Maha l'obbligo di guardarla."Fin dal suo debutto, lo show è stato ...