Nel nuovo advisory board Unicredit i veneti Seganfreddo e Micelli

J-Ax/ Dopo il concerto tributo anche Nel nuovo cofanetto di Pino Daniele (Pino è) : Dallo Stadio Sansiro al San Paolo di Napoli. Questa sera J-Ax renderà omaggio a Pino Daniele cantando sul palco alcune delle canzoni più celebri del cantante scomparso tre anni fa(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:28:00 GMT)

Tanta azione Nel nuovo trailer di Fino all'Inferno - di Roberto D'Antona : In palio, la vita del bambino e il futuro del mondo. Fino all'Inferno arriverà nelle sale il 2 agosto 2018. Ecco il trailer.

Facebook di nuovo Nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Reti 5G e maggiore protezione Nel nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche : Il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo per l'approvazione del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, che stabilisce le nuove regole per il mercato delle teleComunicazioni. Ecco i punti chiave affrontati, tra i quali compaiono le Reti 5G e la maggiore protezione per gli utenti. L'articolo Reti 5G e maggiore protezione nel nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche proviene da ...

Aruba annuncia un nuovo e grande data center campus Nella Capitale : nascerà Hyper Cloud Data Center Roma : Aruba S.p.A., leader nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia la costruzione del suo nuovo Hyper Cloud Data Center a Roma. Il terreno acquistato da Aruba, sul quale sarà edificato il nuovo Data Center campus, si trova all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino (Roma est). Il polo nato per volontà della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, ...

Spagna - pronto il “governo rosa” di Pedro Sanchez : Nel nuovo esecutivo 10 donne e 5 uomini. Un astronauta alla Ricerca : Il nuovo governo spagnolo sarà il più rosa di sempre. Dopo il giuramento davanti a re Felipe VI, il neopremier e leader del Partito socialista Pedro Sanchez è pronto a presentare al monarca la lista dei ministri del suo esecutivo, formata dopo la mozione di censura e la sfiducia al primo ministro Mariano Rajoy. E secondo i quotidiani iberici, la composizione sarà sì sbilanciata, ma per una volta a favore delle donne: 10 contro 5, e nei ruoli più ...

Un nuovo ruolo per Eric Dane dopo The Last Ship : l’ex Mark Sloan di Grey’s Anatomy Nel pilot di Euphoria : C'è già qualcosa che bolle nella pentola del futuro di Eric Dane dopo The Last Ship: l'attore sarà infatti il co-protagonista del pilot di Euphoria, nuovo progetto televisivo targato HBO. A riportare la notizia è Deadline, che descrive la possibile futura serie come una storia di "droghe, sesso, identità, trauma, social media, amore e amicizia". L'ex Mark Sloan di Grey's Anatomy, il cui ruolo in Euphoria è ancora top secret, sarà affiancato ...

La banda della Punto bianca di nuovo all'opera Nel Napoletano : armi in pugno portano via l'auto a una donna : A Marano la banda della Fiat Punto bianca colpisce ancora. L'ennesina rapina stamani, la sesta nell'arco di sette giorni. Vittima una donna di 46 anni, rapinata dell'auto due banditi a bordo di un'...

Al nuovo GF VIP ci sarà anche lui : colpo di scena Nella casa! : Una valanga di nuovi nomi, possibili concorrenti, per il Grande Fratello VIP 2018! I partecipanti verranno scelti in queste settimane, magari così la squadra di autori e produttori potrà godersi qualche giorno di vacanza prima di ricominciare con la terza edizione VIP, a settembre. Si è appena conclusa, invece, la versione classica del reality show, anche se la mano di Barbara d'Urso si è sentita parecchio e quindi ci viene poco da parlare di ...

Paolo Savona - la vendetta che fa tremare Mattarella : cos'ha fatto appena entrato Nel suo nuovo ministero : ... ma chi era al Senato ieri per la fiducia al governo di Giuseppe Conte ha colto il malumore dell'82enne economista euroscettico che sarebbe dovuto diventare ministro dell' Economia , se non ci fosse ...

Facebook di nuovo Nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Facebook di nuovo Nella bufera - Nyt : 'Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei' : ...del New York Times sull'accesso dei dati a società cinesi fa seguito ai rumors sugli accordi di Facebook per la condivisione dei dati con alcuni dei maggiori produttori di dispositivi mobili al mondo,...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ AgNelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Giro del Delfinato 2018 : Pascal Ackermann il più veloce Nella seconda tappa. Kwiatkowski cade Nel finale - Impey nuovo leader : Pascal Ackermann vince la seconda tappa del Giro del Delfinato 2018. Il tedesco della BORA-Hansgrohe si è imposto allo sprint sul traguardo di Belleville en Beaujolais, battendo il norvegese Edvald Boasson Hagen e il sudafricano Daryl Impey, che grazie agli abbuoni va a vestire la Maglia Gialla. Scala quindi in seconda posizione il polacco Michal Kwiatkowski, che è caduto nel finale, senza però riportare apparentemente gravi conseguenze. La ...