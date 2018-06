Nel Med più migranti per la fame che per le guerre

A fuoco il Club Med Nel Ragusano - evacuato il villaggio : turisti scappano in spiaggia Foto : Paura per un incendio che si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano, dove insistono tra l'altro un paio di villaggio...

Nel Mediterraneo più migranti per la fame che per le guerre : ... identificato dal Bcfn come uno dei terreni dove l'Ue può contribuire allo sviluppo sostenibile del Mediterraneo e del mondo. Tra le proposte che il Bcfn ha portato a Bruxelles il sostegno una 'nuova ...

Francia - cellulari vietati Nelle scuole : rivoluzione in medie ed elementari : L'Assemblea Nazionale francese ha votato oggi una proposta di legge della maggioranza di governo, La Republique en Marche (Lrem), che introduce un «divieto effettivo» dei telefoni...

Incendio Nel ragusano : evacuato il Club Med di Scoglitti/ 700 persone allontanate - richiesti i Canadair : Incendio nel ragusano: evacuato il Club Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel ragusano, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:32:00 GMT)

MotoGp - colpo di scena Nel futuro di Pedrosa : lo spagnolo medita un clamoroso ritiro! : La stampa tedesca è convinta che Dani Pedrosa annuncerà prima del Gp di Barcellona il proprio ritiro dalla MotoGp colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Dani Pedrosa, il pilota spagnolo infatti potrebbe annunciare nel week-end di Barcellona il ritiro dalla MotoGp. A riportarlo è la testata tedesca Speedweek.com, che svela come la Honda abbia cancellato tutte le interviste fissate per la giornata di giovedì 14 giugno a Barcellona proprio ...

Il progetto MADRE lancia il network internazionale su agricoltura metropolitana e sistemi alimentari Nel Mediterraneo : I partner e gli stakeholder di MADRE si sono riuniti a Villa Valmer (Marsiglia, Francia) per l’evento conclusivo del progetto. La conferenza – agricoltura metropolitana e sistemi agroalimentari nel Mediterraneo – è stata l’occasione per presentare i risultati di MADRE ad un ampio pubblico. Durante la conferenza, due tavole rotonde hanno coinvolto esperti e vicesindaci provenienti dalle 6 aree metropolitane coinvolte con i rappresentanti di ...

Media in Italia. Regge la tv - cresce lo streaming - ma Nel web ormai è oligarchia : I dati dell’ultimo rapporto del Politecnico di Milano, Doxa e ComScore. Mercato stabile: la televisione è ancora la più ricca, cala la stampa, cresce la radio....

Da MediaWorld il TASSO 0 è MONDIALE Nel volantino 7-13 Giugno 2018 : MediaWorld lancia il volantino TASSO 0 MONDIALE che offre un bel TASSO Zero denominato MONDIALE, in occasione dei prossimi mondiali di Calcio di Russia 2018 volantino MediaWorld 7-13 Giugno 2018 TASSO 0 MONDIALE TASSO 0 MONDIALE è la promozione del nuovo volantino MediaWorld che sarà valido dal 7 al 13 Giugno 2018 dove sono presenti tanti […]

Clima - il riscaldamento globale aumenta i tornado violenti Nel Mediterraneo : Teleborsa, - L' innalzamento della temperatura superficiale dell'acqua dovuta al riscaldamento globale rende sempre più probabile il verificarsi di trombe marine e tornado intensi nei mari italiani . ...

Nel 2017 sette milioni di italiani hanno fatto debiti per pagarsi le cure mediche. Decolla la spesa Nella sanità privata : Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata Decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni ...

Ucciso da colpo di pistola Nello studio medico - il fratello : «Lo hanno ammazzato come un pupazzetto» : ROMA 'Me l'hanno ammazzato come un pupazzetto'. Tonino Randazzo va su e giù, vuole sapere, invece i rilievi sono in corso e nessuno sembra vederlo. 'Era venuto qui per una ricetta, aveva le gambe ...

Paziente ucciso Nello studio medico : guardia giurata arrestata per omicidio : Un colpo di pistola "partito per errore", secondo gli inquirenti. Così Fabian Manzo, guardia giurata di 49 anni, avrebbe ucciso Gaetano Randazzo, operaio...

Ucciso da un colpo di pistola mentre aspetta una ricetta Nello studio medico : ROMA Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo...