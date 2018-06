' Ndrangheta | sequestrati beni per 5 mln fra Lombardia e Calabria

'Ndrangheta - sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma : 'Ndrangheta, sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma La disposizione della Dda di Catanzaro ha coinvolto le attività di un imprenditore che opera nel settore del turismo. Sequestrato anche un hotel di lusso Parole chiave: ...