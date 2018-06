NBA Finals | le 10 triple doppie in carriera di LeBron James

NBA Finals - è un massacro : Durant distrugge Cleveland - Golden State ad un passo dal titolo [VIDEO] : NBA finals, Golden State viaggia verso un cappotto umiliante a LeBron James e soci, grazie sopratutto ad un Durant da capogiro NBA finals, Golden State è troppo forte. Imbattibile la squadra di Steve Kerr, anche per LeBron James e soci. Nella notte appena trascorsa, è andato in scena in quel di Cleveland il terzo atto della serie, la musica però non è cambiata: 3-0 per gli Warriors, grazie ad un Durant devastante. 43 i punti messi a segno ...

NBA Finals : il ritorno di Rodney Hood non basta ai Cavaliers per vincere gara-3 : In tanti lo hanno invocato nei giorni scorsi, ma nessuno avrebbe immaginato potesse avere un impatto così positivo e decisivo su entrambi i lati del campo. Rodney Hood è stato scongelato in fretta e ...

NBA Finals - Cleveland-Golden State 102-110 - Warriors sul 3-0 nella serie : La scena è quasi la stessa, ad un anno di distanza. Kevin Durant scaglia una tripla impossibile, conficca il pugnale nella schiena di LeBron James e dei Cavs portando i Warriors sul 3-0 nelle Finals, ...

NBA Finals - Dan Gilbert lancia il sasso e nasconde la mano : twitta contro gli arbitri e poi cancella : Quando una squadra vince tre partite su tre e l'altra nessuna non ci sarebbe molto da protestare, ma anche se la serie tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si concluderà con un cappotto c'è ...

NBA Finals - Draymond Green e i falli tecnici : andava espulso nel primo quarto? : la domanda che in molti , tifosi Cavaliers e non solo, si sono posti guardando la partita e quello che con il senno di poi è stato uno dei tanti momenti chiave del match: ma Draymond Green meritava o ...

NBA Finals 2018 : Golden State sbanca Cleveland e vede il titolo. Kevin Durant stellare : I Golden State Warriors sono ad un passo dal titolo NBA 2018 dopo aver vinto gara 3 sul parquet di Cleveland per 110-102. I campioni in carica conducono ora la serie delle Finals per 3-0, uno svantaggio che mai nessuno nella storia della Lega è riuscito a rimontare. I Cavaliers si sono arresi ancora una volta, probabilmente raccogliendo, come già in gara 1, meno di quanto avrebbero meritato. Perché nel terzo episodio della serie i valori si sono ...

NBA Finals - sempre Durant - sempre gara-3 : la sua tripla regala il 3-0 nella serie a Golden State : Già, il canestro da lontano, quello che lo scorso anno ha consacrato KD come l'MVP di una finale dominata e ha fatto capire al mondo di poter essere decisivo anche in una squadra come Golden State. ...

Finals - NBA : Iguodala torna in campo in gara 3. Green : "Conosciamo bene i Cavs" : I Warriors recuperano l'ala , ferma da gara tre delle finali di Western Conference per un guaio al ginocchio sinistro, e sono pronti ad affrontare i Cavs per prendersi il punto del 3-0

NBA Finals 2018 : Steph Curry da urlo : è 2-0 Warriors contro i Cavs! : Wardell Stephen Curry!! Nelle prime due gare di queste NBA Finals 2018 il leader e protagonista indiscusso è stato lui. I Golden State Warriors soprattutto grazie a Steph (e a JR Smith) sono usciti imbattuti dal loro fortino, ovvero la Oracle Arena, praticamente inviolabile in questi playoff (solo i Rockets in Gara 4 hanno sconfitto i californiani). Due match completamente diversi che hanno avuto due costanti di nome LeBron James e Steph ...

NBA Finals – J.R. Smith torna (stizzito) su gara-1 : “nessuno ha perso il sonno. LeBron? Si é rivolto a me dicendo…” : J.R. Smith é tornato sul finale di gara-1 commentando, stizzito, l’errore nel finale che é costato la sconfitta ai Cavs A poche ore da gara-3, J.R. Smith é tornato a parlare del clamoroso errore nel finale di gara-1 che ha consegnato la vittoria agli Warriors. La guardia dei Cavs, stizzito, ha liquidato l’argomento raccontando quanto accaduto nelle ore successive: “di questa e altre giocate abbiamo parlato dopo la partita. Non so da ...

Finals NBA – Draymond Green mette in guardia gli Warriors : “i Cavs scenderanno in campo con una carica pazzesca. Li conosciamo e…” : Draymond Green, leader emotivo dei Golden State Warriors, mette in guardia i campioni NBA dal fatto adrenalina dell Quicken Loans Arena Questa notte gara-3 delle NBA Finals é più decisiva che mai. In caso di vittoria dei Golden State Warriors le Finals prenderebbero una piega decisa in direzione Warriors. Per scongiurare questa eventualità i Cleveland Cavaliers devono mantenere il fattore campo, proteggendo l’inviolabilità dellq Quicken ...

NBA Finals - l'associazione degli arbitri twitterà in diretta durante gara-3 : "Se scegli di far parte del mondo dei social ma alla fine le critiche e i commenti ti infastidiscono, allora forse dovresti semplicemente cancellare tutti i tuoi profili e togliere le applicazioni ...

NBA Finals - Kendrick Perkins : 'Lasciatemi stare - scegliete un altro da provocare' : LeBron James lo ha richiesto espressamente e a Cleveland ogni desiderio del Re è un ordine. Kendrick Perkins si è preso l'ultimo posto a disposizione nel roster dei Cavaliers a poche manciate di ore ...

Finals NBA – LeBron e Curry di comune accordo : “Trump non ci rappresenta - chiunque vinca non andrà alla Casa Bianca” : Di comune accordo, LeBron James e Steph Curry hanno deciso di non prendere parte alla classica visita alla Casa Bianca in qualità di futuri Campioni NBA Ancora una volta, il mondo dello sport americano si trova alle prese con un durissimo faccia a faccia con il presidente Trump. Questa volta la protesta arriva dagli Eagles, Campioni NFL in carica, che hanno deciso di disertare la visita di rito alla Casa Bianca, costringendo Trump a cancellare ...