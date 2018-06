Nazionale donne | domani al Franchi la gara che può portare le azzurre ai Mondiali

Perché la Casa interNazionale delle donne di Roma è sotto attacco : A Roma l’amministrazione guidata dalla prima sindaca donna della città minaccia di chiudere uno dei luoghi storici del movimento femminista italiano. Leggi

Di Biase : da Raggi era giusto aspettarsi tutela Casa InterNazionale Donne : Di Biase: oggi sarò a presidio organizzato in via del Tempio di Giove Roma – Di seguito il comunicato di Michela Di Biase, consigliera del Pd capitolino. “Questo pomeriggio sarò presente al presidio organizzato dalle Donne in via del Tempio di Giove, in Campidoglio. Presso l’Assessorato Roma Semplice in difesa della Casa Internazionale delle Donne. La mozione votata giovedì scorso dall’Assemblea capitolina è un duro ...

Carfagna : grave snaturare spazio storico Roma come casa InterNazionale Donne : Carfagna: mi unisco a voce a chi chiede salvaguardia casa Internazionale Donne Roma – Di seguito la nota del vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna. “Voglio unire la mia voce a quella di chi in queste ore chiede che sia salvaguardata nella sua autenticità l’esperienza della casa Internazionale delle Donne di Roma. Contro la quale è stata presentata e approvata una mozione in consiglio comunale ...

Bergamo : non si vuole chiudere Casa InterNazionale Donne : Bergamo: pronti a dialogo Roma – Di seguito le parole di Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale. “Nessuno vuole chiudere la Casa Internazionale delle Donne, nella mozione non c’è scritto questo. Penso che ci sia un fatto indiscutibile, ovvero che l’attuale modello di gestione abbia delle difficoltà economiche forti. È una realtà di fatto. Dunque, c’è la necessità di mettersi tutti ...

Alfonsi (Municipio I) : Casa InterNazionale delle Donne - Raggi sia presente : Roma – Di seguito una nota stampa della Presidente del Primo Municipio Sabrina Alfonsi, le Assessore della Giunta del Primo Municipio Cinzia Guido, Tatiana Campioni, Anna Vincenzoni, e Flavia De Gregorio e Sara Lilli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione delle Elette del Primo Municipio. “La prima donna Sindaco di Roma non può disinteressarsi del destino della Casa Internazionale delle Donne. Domani sarà in ...

Mario Balotelli e Fanny Neguesha. Lei : “Basta dire che le donne sono p******”. Lui : “Neanche un ct della Nazionale ha mai avuto così tanti calciatori” : Lite social tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha. I due hanno avuto una storia, si sono lasciati e adesso vivono altre storie. Tutto finito? Sì, ma niente di “lieto”. A ‘dare il via’ (involontariamente, o così pare) è il calciatore che in una Instagram Story scrive una frase di Pablo Escobar: “I soldi non comprano le donne ma fanno innamorare le p******”. E Fanny risponde: “Se fossi una brava persona ...

SISSA - Lanciati alla SISSA i punti del Manifesto InterNazionale di Trieste per le donne nella scienza : ... impegnate sia sul piano scientifico, sia su quello organizzativo, hanno condiviso esperienze e buone pratiche su come le donne nella scienza possono fare rete, in differenti discipline, per ...

Dopo il Cinema America la grillina Guerrini all'attacco della Casa InterNazionale delle donne : ...di aprire una pericolosa spaccatura o lasciare che il documento faccia il suo iter col rischio che diventi base per un atto in aula e riaccenda una polemica velenosa con l'associazionismo e il mondo ...

Le donne morte di cancro per un errore del sistema Nazionale britannico : Potrebbero essere 270 tra i 68 e i 71 anni, a partire dal 2009, ha detto il ministro della Sanità Jeremy Hunt The post Le donne morte di cancro per un errore del sistema nazionale britannico appeared first on Il Post.

Mondolfo : Dacia Maraini ospite d'eccezione dell'incontro dedicato al Premio Nazionale 'Il Coraggio delle Donne' : Un ospite d'eccezione che non ha bisogno di presentazioni che saprà prenderci per mano e portarci nel suo mondo di donne Coraggiose.

A Palermo da domani - venerdì 27 aprile - primo meeting interNazionale mette al centro donne medico e differenze di genere : Tre giornate di studio , a Palermo, da venerdì 27 aprile – in occasione del XXXVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana donne medico – dedicate ad un “Approccio multidisciplinare alle malattie croniche e differenze di genere” . Trecento specialiste provenienti da varie parti del mondo, settantasette tra relatrici e relatori per dieci sessioni, affronteranno secondo una prospettiva di genere temi legati alle ...

Nazionale U16 donne - a Cormons l’iniziativa ‘azzurre per un giorno’ : In attesa dell’esordio di mercoledì con la Slovenia (ore 18 a Gradisca d’Isonzo) nel Torneo delle Nazioni, la Nazionale Under 16 Femminile ha trascorso la giornata di ieri a Cormons in compagnia delle giovani protagoniste di ‘Azzurre per un giorno’. Le calciatrici in erba provenienti dalle società del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno assistito all’allenamento della Nazionale guidata da Nazzarena Grilli per ...

