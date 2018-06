Nato | Trenta | Rispettiamo impegni ma è ora anche di ricevere

Trenta alla Nato : rispettiamo impegni - ma chiediamo solidarietà : Bruxelles, 7 giu. , askanews, L'Italia 'rispetta e onora sempre gli impegni presi', ma 'per quel che abbiamo dato finora e vogliamo continuare a dare', ritengo sia arrivato il momento 'anche di ...

Nato - Trenta : rispettiamo impegni presi : 19.21 La ministra della Difesa Trenta assicura che l'Italia onora gli impegni presi Riferendosi alle missioni, la ministra ha detto alla Nato che l'Italia"rispetta e onora sempre gli impegni presi",ma "per quel che abbiamo dato finora e vogliamo continuare a dare" è arrivato il momento"anche di ricevere"."E' una questione di solidarietà", ha aggiunto. Trenta ha quindi chiesto"che si rafforzi la volontà di una Nato più attenta al ...

Si finse il pornodivo Trentalance e ricattò Justine Mattera : condanNato anche in Appello : Accusato di essersi spacciato per il pornodivo Franco Trentalance per poter chattare con Justine Mattera...

Finge di essere il pornodivo Trentalance per conquistare la showgirl Justin Mattera : condanNato : pornodivo per finta per carpire la fiducia di Justin Mattera , la cantante e attrice statunitense che sposò Paolo Limiti . Un inganno costato la condanna anche in appello per Antony Repici che pure ha ...

