Nasa | Marte avrebbe potuto ospitare la vita in passato

La Nasa invierà un elicottero su Marte : Nel fine settimana, la NASA ha annunciato che nella sua prossima missione su Marte invierà un piccolo elicottero, una sorta di drone, che avrò il compito di scattare fotografie aeree del suolo marziano. Mars Helicopter sarà inviato sul pianeta nell’ambito The post La NASA invierà un elicottero su Marte appeared first on Il Post.

Partita la missione InSight della Nasa diretta verso Marte : a bordo anche un po’ di Italia : E’ Partita la missione InSight della NASA diretta verso Marte: il lancio è avvenuto puntualmente ieri alle 13:05 Italiane, per la prima volta dalla costa occidentale degli Stati Uniti, dalla base californiana di Vandenberg. Nonostante le condizioni meteo non ottimali, che per l’ora del lancio indicavano nebbia e scarsa visibilità, il razzo Atlas 5 è partito. Non appena rilasciata sull’orbita stabilita, la sonda comincerà il suo ...

Spazio : lanciata la nuova missione della Nasa su Marte : E’ stata lanciata dalla base californiana di Vandenberg la nuova missione della Nasa diretta a Marte. Si chiama InSight e porterà sul pianeta rosso un rover destinato a studiarne la geologia, ad ascoltarne i terremoti e a catturare informazioni che aiuteranno a capire come si sono formati i pianeti rocciosi. Il suo arrivo su Marte e’ previsto per il 28 novembre. L'articolo Spazio: lanciata la nuova missione della Nasa su Marte ...

La Nasa manda un robot su Marte. Cosa va a cercare? : Parte la missione che porterà la Nasa ad esplorare gli abissi più profondi di Marte, con la speranza di riuscire a stendere una vera e propria mappa delle profondità del Pianeta Rosso. La Missione Insight porterà, dopo un viaggio di sette mesi, una navicella a sganciare un lander sulla superficie del corpo celeste in corrispondenza della Piana degli Elisi, una porzione di suolo marziano di natura lavica, posto ...

