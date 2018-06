Napolitano dimesso da clinica riabilitazione | torna a casa

Napolitano a casa - dimesso da clinica : 14.37 Il Presidente emerito Napolitano è tornato a casa : è stato dimesso dalla clinica romana dove era ricoverato dal 24 aprile scorso a seguito di un malore con dolore al torace. Napolitano ha subito un intervento per una "dissecazione acuta dell'aorta ascendente" al reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo e superata la fase acuta post-operatoria ha effettuato un programma di riabilitazione in clinica .

Napolitano dimesso dall’ospedale : sta meglio - ora la riabilitazione in clinica : Giorgio Napolitano , dopo il delicato intervento chirurgico al cuore, effettuato lo scorso 24 aprile, è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Camillo di Roma.Continua a leggere

Napolitano dimesso dall'ospedale - ora la riabilitazione in clinica : Napolitano dimesso dall'ospedale, ora la riabilitazione in clinica Era ricoverato da un mese dopo che il 24 aprile scorso era stato operato d’urgenza. I medici hanno riferito che le sue condizioni cardiache sono buone, così come l’umore Parole chiave: ...