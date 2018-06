Napoli | la lunga notte di Pino Daniele | via al concerto evento al San Paolo

Napoli di corsa contro la violenza : la lunga maratona dei duemila : Alle 10.08 oltre duemila persone iniziano la maratona «Corri contro la violenza », la prima organizzata dall?associazione Artur che vede in prima fila Maria Luisa Iavarone, mamma di...

Juventus campione d'Italia se/ Napoli a -6 - gli azzurri hanno mollato dopo una lunga rincorsa : La Juventus non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 23:10:00 GMT)

Napoli - è festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli , dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande . Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

Juve-Samp - Allegri : 'I ragazzi sono straordinari - sono fortunato ad allenarli. +6 sul Napoli? È ancora lunga' : Aveva chiesto una Juve arrabbiata, dopo la serata di Madrid; è stata una Juve lucida e cinica come quasi sempre accaduto in questa stagione. Massimiliano Allegri si gode il successo per 3-0 sulla ...