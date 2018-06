Napoli | la beffa del codice | niente multe nel cimitero-parking

Calciomercato Napoli - nuovo ribaltone : Hamsik verso la Cina e gli azzurri tentano la beffa alla Juve [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con il presidente De Lauentiis al lavoro per accontentare in ogni richiesta il tecnico Carlo Ancelotti. Sembrava allontanarsi la cessione di Marek Hamsik ma nelle ultime nuove importanti novità, lo slovacco potrebbe trasferirsi in Cina. Assalto da parte dello Shandong Luneng, per il calciatore maxi offerta da 35 milioni di euro mentre ...

Calciomercato Napoli - arriva il portiere del futuro : beffa per l’Inter : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’accordo tra il club nerazzurro e lo Zorya era stato ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul portiere : si tenta la beffa alla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante ma adesso è arrivato già il momento di pensare al futuro ed alla prossima stagione, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la porta. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome caldo è quello di Rok Vodisek, portiere classe ’98 in scadenza con l’Olimpia Lubiana, sull’estremo difensore avevano messo gli occhi da tempo Sampdoria e ...

Napoli - la grande beffa di Higuain : ancora lui rovina la festa azzurra : Decide Higuain il derby d'Italia con un colpo di testa all'89', circa due minuti dopo il sudato 2-2 segnato da Cuadrado. Proprio lui torna a spezzare i cuori azzurri , già pronti a festeggiare: dopo ...

Juve - beffa al 90’ : il Napoli riapre il campionato : La Juventus crolla all’ultimo respiro, trafitta dall’inzuccata di Koulibaly su calcio d’angolo. Impreca, ma non si parli di beffa: la sconfitta che riapre il campionato può ben starci. È il prezzo d’una prestazione imbarazzante, riassunta in un dato senza precedenti: zero tiri nello specchio anche se nel nulla galleggia un palo di Pjanic su punizio...