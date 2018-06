Napoli | Hamsik vicino ad accettare l' offerta cinese

Calciomercato Napoli - nuovo ribaltone : Hamsik verso la Cina e gli azzurri tentano la beffa alla Juve [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con il presidente De Lauentiis al lavoro per accontentare in ogni richiesta il tecnico Carlo Ancelotti. Sembrava allontanarsi la cessione di Marek Hamsik ma nelle ultime nuove importanti novità, lo slovacco potrebbe trasferirsi in Cina. Assalto da parte dello Shandong Luneng, per il calciatore maxi offerta da 35 milioni di euro mentre ...

Calciomercato Napoli - nuove soluzioni per il centrocampo - individuato il sostituto di Hamsik : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, tiene banco il Calciomercato con il presidente De Laurentiis alla ricerca di calciatori importanti da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. nuove soluzioni per il centrocampo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Napoli sta seguendo la pista che porta a Sebastian Rudy, classe ’90 reduce da 35 presenze stagionali ed un gol con la maglia del Bayern Monaco. ...

Hamsik : "Voglio collo Scudetto col Napoli. Ancelotti decisivo per la mia permanenza" : Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo alcuni passaggi: "Voglio vincere lo Scudetto con questa maglia e regalare una gioia ai tifosi. Il mio amore per Napoli è fuori discussione, inoltre ho un contratto fino al 2020. ...

Napoli - ecco le parole del padre di Hamsik : “Hamsik è un giocatore del Napoli e si sente tale. Ha ancora tre anni di contratto con gli azzurri e come si svilupperà la cosa è ancora da vedere. Spesso i media si gettano in interpretazioni che non appartengono alla realtà”. Lo ha detto Richard Hamsik, padre del capitano del Napoli, parlando del futuro del figlio a Radio Crc. Hamsik padre ha spiegato anche di sapere della telefonata di Ancelotti al figlio: “Me ne ha parlato ...

Hamsik è sicuro : “Ancelotti darà forza al Napoli” : “Ho un contratto con il Napoli e si vedrà, ora sto pensando a questi test amichevoli con la Slovacchia e e poi mi godo le vacanze”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la partita della Slovacchia contro l’Olanda commentando il suo possibile addio al club partenopeo. Hamsik ha anche commentato l’arrivo di Ancelotti: “Può essere determinante, sarà sicuramente un allenatore che ...

Napoli - Hamsik ci ripensa : “Resto. Onorato di lavorare con Ancelotti” : Napoli, Hamsik- Marek Hamsik ci ripensa e spegne sul nascere le voci di un suo possibile addio al Napoli. Intervistato dal portale “Webnoviny.sk.”, il capitano azzurro ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo entusiasmo per il nuovo percorso con Ancelotti. “CI SIAMO SENTITI” Hamsik ha ammesso: “Con Ancelotti, ci siamo sentiti e sarebbe un […] L'articolo Napoli, Hamsik ci ripensa: “Resto. ...