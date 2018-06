Napoli | è l' ultimo Marek? La Cina lo tenta | Ancelotti lo frena

Napoli - ecco Ancelotti : ultimo incontro con De Laurentiis : ROMA - Massima discrezione e un'uscita secondaria per provare a non dare nell'occhio. Carlo Ancelotti , dopo la cena di ieri sera con Aurelio De Laurentiis, ha lasciato la camera 207 di Palazzo ...

Napoli : Ventura il primo - Sarri l'ultimo : Carletto è l'8° tecnico di De Laurentiis : In quattordici anni di Napoli tutti i tecnici del presidente non sono stati tantissimi. Aurelio De Laurentiis avrà mille pregi e altrettanti difetti, ma tra questi non ha certo l'abitudine di ...

Napoli - l?ultimo saluto alla stagione La folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancora lontano : Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all?esterno di Villa...

Napoli - che peccato : cosa serve per fare quell'ultimo passo in più : La Grande Bellezza, rievocata da De Laurentiis nell'intervista lunga ventiquattr'ore a proposito di Sarri, è sfiorita dopo aver toccato l'apice. Due settimane fa il Napoli aveva...

Umbertone idolo di Napoli : la dieta in caso di Scudetto e l’ultimo esilarante VIDEO : Il Napoli è in lotta per lo Scudetto, testa a testa con la Juventus, sempre più idolo degli azzurri Umbertone. Il bambino napoletano ha un motivo ben preciso per incitare i calciatori del club partenopeo a vincere il campionato: oltre ad essere un tifoso sfegatato, Umbertone si metterà a dieta solo in caso di vittoria finale della squadra di Maurizio Sarri. l’ultimo VIDEO del bambino diventato un fenomeno virale del web potete vederlo cliccando ...

Juve-Napoli - scudetto all’ultimo respiro : ecco il calendario delle ultime 4 giornate : Juve-Napoli, la 34^ giornata ha dato importanti indicazioni, successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, Allegri in grande confusione e scelte che possono condannare la squadra. Adesso il ...

Napoli - è morto l'ultimo Sciuscià / Zì Tonino se n'è andato - con lui addio al mestiere di lustrascarpe? : Napoli, è morto l'ultimo Sciuscià: Zì Tonino se n'è andato, con lui sparisce il mestiere di lucidascarpe? Per anni ha lavorato sul marciapiede di via Toledo nella città del sole.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:04:00 GMT)

È morto Zi' Tonino - l'ultimo ?sciuscià simbolo di Napoli : Un altro pezzo della Napoli antica che se ne va: dopo «Fortuna de? banane», da 50 anni simbolo di Montesanto con il suo chiosco davanti alla stazione, è morto Zi'...

Suicida all'Università di Napoli - l'ultimo saluto al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell?elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di...

Napoli-Chievo 2-1 - decide Diawara all'ultimo respiro : La prima rete del guineano in Serie A completa la rimonta cominciata da Milik all'89' dopo il gol dei gialloblù con Stepinski. Azzurri ancora a -4 dalla Juventus capolista

Serie A - 31^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Napoli rimonta all’ultimo respiro - Inter ko a Torino : Quattro partite nella domenica calcistica in Serie A, valide per il 31° turno, prima dei posticipi delle ore 18.00 tra Udinese e Lazio e delle ore 21.00 tra Milan e Sassuolo. Il Napoli, soffrendo tantissimo, la spunta al San Paolo contro il Chievo 2-1. Dopo il gol al 73′ di Stepinski, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a ribaltare il punteggio grazie al gol di Milik e Diawara, rimanendo a -4 dalla Juventus e tenendo ancora aperto il ...