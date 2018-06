Napoli e il concerto per Pino Daniele | ' Oggi al San Paolo Pino sarà con noi'

"Pino è" - il concertone del San Paolo di Napoli in diretta su Rai 1 : A tre anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la musica italiana gli rende omaggio - nella sua città - con uno straordinario tributo live. "Pino è", il concertone in programma...

Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele del 7 giugno a Napoli : Ufficiali gli Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele. Tutti coloro che vorranno partecipare all'evento speciale dedicato all'artista partenopeo. Tutti coloro che decideranno di partecipare alla manifestazione potranno accedere a uno sconto del 30% per andata e ritorno da Napoli su tutti i servizi Trenitalia a cominciare dal Frecciarossa per finire con l'Intercity Notte. Tantissimi gli artisti che prenderanno parte al ...

Napoli - svolta per i lavori al San Paolo : 'Subito dopo il concerto per Pino Daniele' : Inizieranno subito dopo lo smantellamento del palco per il concerto ' Pino è ' i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris a margine di un'iniziativa al ...

Liberato in concerto a Roma : a SpaccaNapoli le foto pubblicitarie con un modello? : Si torna a parlare di Liberato dopo il concerto evento che si è tenuto sul lungomare di Napoli proprio la scorsa settimana. Il misterioso rapper che ha prestato alcuni suoi successi a Gomorra, torna a far parlare di sé e non solo per via delle molteplici teorie che riguardano la sua identità, ma perché presto ci sarà un suo concerto proprio a Roma. Dopo aver annunciato il suo concerto a Milano, Liberato ha confermato che sarà a Roma, in zona ...

Il pioniere della musica latin urban a Napoli : Nicky Jam in concerto al Club Partenopeo : Nicky Jam in concerto al Club Partenopeo. Domenica 27 maggio, “The Series Euro Tour 2018” porterà a Napoli il pioniere della musica latin urban, la cui ultima hit “X” ha già superato 700 milioni di visual su YouTube “X”, la sua ultima hit, che lo vede duettare con J Balvin, ha scalato in tempi record le classifiche di tutto il mondo superando su YouTube, proprio in questi giorni, 700 milioni di visualizzazioni. Artista multi-platino, che vanta ...

Nell'inedito "Resta quel che resta" il testamento di Pino Daniele. Il 7 giugno il concerto tributo al San Paolo di Napoli : L'incipit è una triste profezia, quasi un testamento. "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno". Si intitola Resta quel che resta ed è l'inedito di Pino Daniele che alle 11 del 14 maggio le radio italiane trasmetteranno in contemporanea. A riferirlo è il Corriere della Sera."E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi...": difficile leggere questi versi senza andare con la mente a un'immagine che in molti ...

Liberato - concerto a Milano/ Il 9 giugno nuovo live dopo Napoli : la probabile scaletta : Liberato, concerto a Milano, Il 9 giugno nuovo evento dal vivo dopo Napoli e l'arrivo in gommone: la probabile scaletta del musicista "senza volto", eccco tutti i singoli usciti.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:53:00 GMT)

LIBERATO - CONCERTO GRATIS A Napoli/ Livio Cori : "Non sono io il rapper senza volto" : CONCERTO LIBERATO alla Rotonda Diaz: 20 mila persone hanno assistito al'evento gratuito del rapper senza volto, Livio Cori smentisce di essere il rapper senza volto.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:00:00 GMT)

Liberato - in 20mila a Napoli per il concerto del rapper senza volto : chi c’era (e come è stato) : Sono le 20.40, il tramonto inizia a venare di rosso il cielo azzurro su uno dei lungo mare più belli al mondo, quando dal mare a bordo di un gommone, con tre sosia incappucciati, arriva Liberato per salire sul palco del suo primo concerto a Napoli. Ad aspettarlo ci sono 20.000 anime venute da ogni parte d’Italia per assistere a un evento destinato a essere ricordato, anche se è rimasto deluso chi sperava di conoscere l’identità dell’anonimo ...

Liberato in concerto a Napoli : ecco la scaletta e i video postati dai fan : Il re di Napoli The post Liberato in concerto a Napoli: ecco la scaletta e i video postati dai fan appeared first on News Mtv Italia.

Foto e video del concerto di Liberato a Napoli : Il terzo in assoluto del cantante napoletano di cui non si conosce l'identità, organizzato sul lungomare della città: c'erano circa 20.000 persone The post Foto e video del concerto di Liberato a Napoli appeared first on Il Post.

Liberato - le immagini del primo concerto a Napoli : 9 maggio come il titolo di una sua canzone: è questa la data che Liberato, il misterioso cantante dall’identità anonima, ha scelto per dare appuntamento ai suoi fan e esibirsi nel primo concerto nella sua Napoli. E secondo alcune stime erano in 20mila ad ascoltarlo ieri sera (anche se nell’area ufficiale transennata ne erano ammessi solo 6mila), tutti ammassati alla Rotonda Diaz sul lungomare napoletano e fino agli scogli della ...

Napoli - il concerto del fenomeno musicale Liberato. In 20mila per vederlo ma l’identità resta un mistero : l’identità resta ancora un mistero al contrario delle sue canzoni che i circa 20mila fan, chiamati a raccolta sul lungomare di Napoli, conoscono a memoria. E’ Liberato, il fenomeno musicale che impazza sui social network. Le sue canzoni macinano milioni di visualizzazioni in appena un anno dalla pubblicazione del primo brano, intitolato appunto “9 maggio” (la data scelta anche per questa esibizione partenopea). Ad assistere al concerto gratuito ...

LIBERATO - CONCERTO GRATIS A Napoli/ Video - l'arrivo in gommone davanti a 20 mila persone : CONCERTO LIBERATO alla Rotonda Diaz: 20 mila persone hanno assistito al CONCERTO gratuito del rapper senza volto, arrivato sull'arenile dal mare, sopra ad un gommone.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:35:00 GMT)