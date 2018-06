Napoli | addio ad Hamsik | offerta da 35 milioni dalla Cina

Sense8 - il cast della serie si prepara a dire addio dopo l’ultima stagione : la festa a Napoli : Il gran finale della serie Netflix Sense8 avrà una grande location: Napoli. Da venerdì 8 giugno sarà possibile vedere sulla piattaforma in streaming la stagione finale con le puntate girate nel capoluogo campano e, proprio la sera del debutto su Netflix, Napoli ospiterà un evento per un’ultima avventura insieme a tutti i fan di Sense8 presso il Bagno Sant’Elena di Posillipo. E se c’è un personaggio che proprio non poteva mancare in questa ...

Milan-Montolivo - prove di addio. Napoli - Leno è più vicino : Ma nello sport bisogna accettare le decisioni, auguro alla Nazionale di fare un grande Mondiale', le parole del tedesco sui profili social. L'ultima offerta di 22 milioni di euro più bonus dovrebbe ...

Napoli - Hysaj : "L'addio di Sarri non è una buona notizia". Intanto Verdi è a un passo : Due portieri, Verdi - che sembra davvero ad un passo - e un terzino che possa sostituire Maggio in organico visto che il contratto dell'ex doriano è scaduto: questi gli obiettivi di mercato del Napoli,...

Pastore al Napoli? / Con Ancelotti si può - l'addio al Psg è vicino : Pastore al Napoli? Con Ancelotti si può, visto l'ottimo rapporto che lega Javier Pastore al suo ex allenatore; intanto l'addio al Psg è vicino e quindi...(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - addio Rui Patricio : andrà al Wolverhampton? Crescono le quotazioni di Leno : Rottura totale, Rui Patricio ha avviato le pratiche per la risoluzione del proprio contratto con lo Sporting Clube de Portugal. A lanciare la clamorosa notizia è il quotidiano portoghese Record, che ...

Calciomercato Napoli - Hamsik allontana l’addio : “sarebbe un onore giocare per un allenatore come Ancelotti” : Marek Hamsik ha allontanato le voci circa un suo addio al Napoli, svelando come sarebbe un onore per lui giocare per un allenatore come Ancelotti Il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere legato ancora al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Il centrocampista slovacco, che negli scorsi giorni aveva annunciato di essere tentato da un’esperienza in Cina, ha fatto dietrofront annunciando che sarebbe onorato di essere allenato da Carlo ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha chiamato. Spiazzato dall'addio di Sarri' : Mi ha detto di stare tranquillo perché possiamo fare grandi cose insieme", le parole rilasciate dal calciatore del Napoli nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport. L'inizio dell'era ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso l’addio : il nome il pole per il sostituto : Calciomercato Napoli – Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato per la prima volta in questa lunga sessione di Calciomercato che lo attende. A Radio Kiss Kiss, Joao Santos ha analizzato la possibilità per il suo assistito di seguire Sarri al Chelsea, ma anche l’ipotesi City al fianco di Guardiola che già si è fatto vivo con l’agente. “L’arrivo di Ancelotti è stata una vera sorpresa, ma le dinamiche del calcio moderno ci hanno ...

Jorginho verso l’addio al Napoli? L’agente parla delle “idee inglesi” per il regista : Jorginho richiestissimo in Premier League, sia Guardiola che Sarri vorrebbero affidare la regia delle proprie squadre al calciatore del Napoli Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato per la prima volta in questa lunga sessione di calciomercato che lo attende. Il suo assistito, il centrocampista del Napoli, sarà uno dei calciatori più richiesti del mercato estivo, dopo un’annata splendida alla corte di Sarri. parlando a Radio Kiss ...

Napoli - De Laurentiis ufficializza l'addio di Sarri : 'Ci hai regalato emozioni' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Panchina Napoli - ufficiale l’addio di Sarri : il messaggio del presidente De Laurentiis : Panchina Napoli – Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Napoli, al suo posto il presidente De Laurentiis ha scelto Carlo Ancelotti. Ecco il messaggio del numero uno azzurro: “ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni creando un modello di gioco ...

Sarri al Chelsea/ Dopo l'addio al Napoli c'è la Premier League? Attenzione allo Zenit : Sarri al Chelsea, Dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il Dopo Antonio Conte: Attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:35:00 GMT)

Ancelotti Napoli - è fatta/ Addio Sarri - atteso l'annuncio di de Laurentiis : affare da 10 milioni in due anni : Ancelotti al Napoli, è tutto fatto: oggi le firme? I dettagli di un’operazione nata 20 giorni fa. Il tecnico di Reggiolo sarà il sostituto di Maurizio Sarri: oggi giornata decisiva(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:58:00 GMT)