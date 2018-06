Muore a 22 anni Davide | l' operaio schiacciato da un muletto

Alessandria. Travolto dal muletto in fabbrica : Davide - operaio - Muore a 22 anni : Il giovane aveva avuto le gambe schiacciate e non pareva in pericolo di vita, poi le sue condizioni si sono aggravate: è spirato in ospedale ad Alessandria. Il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l’intervento chirurgico. La Sli di Vignole Borbera resta chiusa oggi.Continua a leggere

Schiacciato da un “muletto” a Vignole Muore un operaio di 22 anni di Busalla : L’incidente si è verificato ieri nello stabilimento Sli. Il giovane si è aggravato nella notte ed è morto all’ospedale di Alessandria

Torino - scooter contro un’auto : Muore un ragazzo di 15 anni - grave un coetaneo : Un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente stradale a Roletto. Il giovane era in sella al suo scooter in compagnia di un amico suo coetaneo, che è rimasto ferito. Lo scooter si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro una Peugeot 208. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri.Continua a leggere

PAVIA - BIMBO DI DUE ANNI Muore IN 3 GIORNI/ Leucemia fulminante? Quanti casi simili fra i bambini : PAVIA, BIMBO di due ANNI MUORE in 3 GIORNI, febbre e convulsioni poi il decesso: forse Leucemia fulminante. I genitori pensavano si trattasse di una semplice influenza(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:46:00 GMT)

Muore la madre di 80 anni - i figli pubblicano il necrologio-horror : 'Non ci mancherai. Adesso il mondo...' : Non mancherà a Gina e Jay che si rendono conto che il mondo sarà un posto migliore senza di lei'. Una madre molto poco amata, insomma.

Muore bimbo di due anni dopo tre giorni di febbre alta e convulsioni. 'Forse leucemia fulminante' : I medici pensano a una leucemia fulminante. Un bambino di due anni, residente a Mortara , Pavia, , in Lomellina, è morto al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ...

Muore di tumore a 24 anni : il padre completa la tesi e ne fa un libro : Il tumore gliel'aveva portata via nell'agosto del 2016, quando a soli 24 anni stava scrivendo la sua tesi di laurea sull'alimentazione dei pazienti in chemioterapia. E così il padre di Francesca Pirozzi, ha deciso di terminare il suo lavoro, facendone addirittura un libro. "Il cibo ideale", questo il titolo scelto, sarà presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano il prossimo 8 giugno.Una guida al mangiare sano corredata ...

Francesca Muore a 24 anni per un tumore - il padre completa la sua tesi e ne fa un libro : "Il cibo ideale" sarà presentato l'8 giugno a Fano, nella Marche. La ragazza, sosteneva che attraverso l'alimentazione si potesse migliorare il malessere di chi era sottoposto a chemioterapia. Purtroppo non è riuscito a portare a termine il suo lavoro, uccisa da quel male con cui conviveva da tempo.Continua a leggere

Schianto tra moto nel Torinese - Muore un medico palermitano di 52 anni : Giuseppe Cannata, medico di 52 anni originario di Palermo che da anni viveva e lavorava in Piemonte, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 25 del Moncenisio a Torino. Il medico era a bordo della sua moto che si è scontrata con un’altra moto. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook.Continua a leggere

Lutto nel mondo della moda : Kate Spade Muore a 55 anni : Embed from Getty Images La sua morte lascia un vuoto nel mondo della moda, ecco le reazioni delle star che l'hanno conosciuta e che hanno amato il suo stile unico: My heart and prayers go out to Kate ...

Muore a 24 anni per un tumore : il padre finisce la sua tesi e ne fa un libro : E' morta nell'agosto del 2016, a soli 24 anni mentre stava scrivendo la sua tesi. Ma il padre ha deciso di portare a termine il progetto e l'8 giugno sarà presentato il volume 'Il cibo ideale', in ...