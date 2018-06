Multa Antitrust da 1 | 85 mln a Ryanair per caos voli

Ryanair - Antitrust riduce Multa a 1 - 85 mln per cancellazione voli : Teleborsa, - L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair nel settembre 2017 accertando, quale ...

Ryanair - Multa Antitrust di 1 - 85 milioni per la cancellazione di oltre 2mila voli : Più di duemila voli cancellati e 400mila passeggeri lasciati a terra. Così la compagnia low-cost Ryanair aveva deciso di risolvere nel settembre del 2017 i suoi problemi organizzativi (una combinazione di ritardi, scioperi dei controllori di volo, ferie dei piloti e dell’equipaggio di cabina). Una “pratica commerciale scorretta” che ora la compagnia irlandese pagherà caro: l’Antitrust ha disposto una sanzione di 1,85 ...

L’Antitrust Ue prepara una pesante Multa a Google per Android : Google torna sotto la lente dell'Antitrust Ue: la Commissione europea, stando a quanto riportato di recente dal Financial Times, sta preparando una pesante multa per abuso di posizione dominante commesso attraverso il sistema operativo Android. L'articolo L’Antitrust Ue prepara una pesante multa a Google per Android proviene da TuttoAndroid.

Antitrust - il Tar del Lazio conferma : 60 milioni di euro di Multa a Algida : È confermata la sanzione da oltre 60 milioni di euro inflitta nell'ottobre 2017 dall'Antitrust a Unilever Italia - società attiva nella commercializzazione di prodotti di largo consumo con marchi noti,...

Vodafone - Multa Antitrust di 4 - 6 milioni per pubblicità sulla fibra ottica : “Una condotta omissiva e ingannevole” : Prima i 4,8 milioni di euro a Tim. Poi i 4,25 a Wind Tre e i 4,4 milioni a Fastweb. Ora è il turno di Vodafone. L’Antitrust ha multato la società di telecomunicazioni per 4,6 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, la stessa sanzione emessa nei confronti delle concorrenti nelle scorse settimane. E con le stesse parole viene commentata la condotta, definita “omissiva e ingannevole”. “Vodafone ha ...

