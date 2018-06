Movimento azzurro ringrazia La Talpa di Modica

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : il Movimento azzurro si conferma ai vertici - tanti talenti pronti al salto di qualità : Gli Europei Junior di Canottaggio, che si sono svolti questo fine settimana a Gravelines (Francia), hanno confermato l’Italia come une delle potenze di questo sport, anche in ambito giovanile. Il bel paese ha conquistato otto medaglie (due ori, cinque argenti e un bronzo), chiudendo così al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Repubblica Ceca (tre ori e un argento) e davanti alla Romania (un oro, cinque argenti e un bronzo). Un ...