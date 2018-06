MotoGP 2018 | giorni decisivi per il team Petronas-Yamaha

MotoGP 2018 - Lorenzo-Honda : i retroscena : Il pilota spagnolo è arrivato al Mugello con il contratto della Honda già firmato, per la precisione la trattativa è stata chiusa prima ancora di arrivare in Italia. Un'operazione molto rapida che è ...

MotoGP 2018 - Jorge Lorenzo-Ducati : chi ha ragione? : Lorenzo vince, finalmente con la Ducati, Lorenzo ne annuncia la separazione . Le modalità sono terribili per ogni canone diplomatico. Quando l'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la gara del Mugello rimescola completamente le carte per un campionato che si riapre : Il circus della MotoGP era arrivato al Mugello con diverse certezze, confermate anche nel corso delle prime due giornate del Gran Premio d’Italia. La domenica, invece, ha preso tutte queste convinzioni e le ha buttate nel cestino. I 23 giri della corsa toscana non passeranno alla storia del MotoMondiale per lo spettacolo visto in pista, ma hanno sicuramente rimesso in gioco diversi piloti sotto molti punti di vista. In primo luogo, dal ...

Video MotoGP/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp d'Italia 2018 (Mugello) : Video, gli Highlights della gara e la classifica piloti dopo il Gran Premio d'Italia 2018. La Motogp ha fatto ieri tappa al Mugello dove ha trionfato Jorge Lorenzo. (Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 03:03:00 GMT)

MotoGP - GP Mugello 2018. Il commento di Guido Meda : 'Lorenzo e Rossi - i campioni veri reagiscono' : Sky Sport Tech: l'analisi del serbatoio di Lorenzo Guarda tutti i video MotoGP, tutti i video Guarda tutti i video

MotoGP - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo - la risposta del fuoriclasse. Ducati : ora che succede? : Ha un sapore molto particolare la 55esima vittoria in carriera di Jorge Lorenzo. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi e settimane e gli attriti con la Ducati, il maiorchino ha ottenuto quest’oggi, sul circuito del Mugello (Italia), la sua prima vittoria in sella alla Rossa, ponendo il settimo sigillo personale sul tracciato toscano. La sentiva in modo particolare questa corsa Jorge e le lacrime sotto il casco, al termine della stessa, ...

CLASSIFICA MotoGP / Mondiale Piloti - Gp Italia 2018 (Mugello) : Marquez resta 1^ Valentino Rossi lo avvicina : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MotoGP 2018 - Valentino Rossi terzo al Mugello : 'Podio positivo - ma servono aiuti dalla Yamaha' : Valentino Rossi si gode il terzo posto ottenuto nel GP d'Italia dopo la pole da record e sale a 23 punti dalla vetta del Mondiale occupata da Marquez: "Questo podio è speciale. Vale la pena correre ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Valentino Rossi solido e coriaceo. Yamaha in difficoltà - ma Marquez è a soli 23 punti. Mondiale possibile? : Valentino Rossi non conosce il significato del verbo arrendersi, non molla davvero mai il colpo, rimane sempre in sella e riesce a domare anche le situazioni più complicate: un vero Leone, solido e coriaceo, che si esalta proprio nei momenti più difficili e che ottiene i migliori risultati quando tutto sembra impossibile. Il Dottore è stato davvero chirurgico al Mugello, ha confezionato una pole position magistrale (la 55esima in carriera, la ...

VIDEO MotoGP - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti - la Yamaha tallona la Honda - sale la Ducati. Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:02:00 GMT)

MotoGP - pagelle GP Mugello 2018 : Jorge Lorenzo stupisce - bene Dovizioso e Rossi - sparisce Vinales - Marquez dietro la lavagna : Si chiude un fine settimana del Gran Premio d’Italia del Motomondiale nel quale i colori italiani non sono stati in grado di centrare nemmeno una vittoria (l’anno scorso facemmo tre su tre) ma che ci ha comunque regalato grande spettacolo, colpi di scena, sorpresa, e cadute inaspettate. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle edizione Mugello ai protagonisti della gara della MotoGP con alcuni piloti che meritano voti altissimi, ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...