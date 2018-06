Moto – Il Campionato Italiano Trial Outdoor ritorna a Santa Fiora per il terzo round

MotoGP - Mondiale 2018 : la gara del Mugello rimescola completamente le carte per un campionato che si riapre : Il circus della MotoGP era arrivato al Mugello con diverse certezze, confermate anche nel corso delle prime due giornate del Gran Premio d’Italia. La domenica, invece, ha preso tutte queste convinzioni e le ha buttate nel cestino. I 23 giri della corsa toscana non passeranno alla storia del MotoMondiale per lo spettacolo visto in pista, ma hanno sicuramente rimesso in gioco diversi piloti sotto molti punti di vista. In primo luogo, dal ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la gara del Mugello rimescola completamente le carte per un campionato che si riapre : Il circus della MotoGP era arrivato al Mugello con diverse certezze, confermate anche nel corso delle prime due giornate del Gran Premio d’Italia. La domenica, invece, ha preso tutte queste convinzioni e le ha buttate nel cestino. I 23 giri della corsa toscana non passeranno alla storia del MotoMondiale per lo spettacolo visto in pista, ma hanno sicuramente rimesso in gioco diversi piloti sotto molti punti di vista. In primo luogo, dal ...

Moto3 - GP Mugello. Vince Martin. Bezzecchi - secondo e in testa al campionato : Jorge Martin parte in pole e scatta benissimo dalla griglia di partenza. Bene come Marco Bezzecchi, a cui basta una curva per ottenere la seconda posizione, ai danni di Tatsuki Suzuki e Ayumu Sasaki. ...

Campionato regionale : EuroMotor da Ragusa a Ganci : L’Mtb Euromotor Team Ragusa oggi di scena a Gangi per un’altra dura prova del Campionato regionale. Ancora una prova dopo Sciacca.

Motori - il campionato Dtm torna in Italia al Misano World Circuit : si correrà in notturna : Il biglietto per assistere al concerto sarà compreso in quello per assistere al DTM e alle gare di supporto FIA Formula 3 European Championship e Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup . Il progetto di ...