Moto GP 18 corre da oggi nei negozi

MotoGp - Lorenzo firma con la Honda : per due anni correrà insieme a Marquez : Nasce il Dream Team Honda: Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo pilota della Hrc per la prossima stagione. La firma è stata annunciata questa mattina: il pilota spagnolo, tre volte campione del mondo con la Yamaha e fresco della prima vittoria in sella alla Ducati ottenuta al Mugello, si unirà al Team Repsol per i prossimi due anni. Sarà il compagno di squadra dell’iridato in carica e leader della classifica 2018: Marc Marquez. La Honda ...

MotoGP : Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo : Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra la Honda e il pilota spagnolo Daniel Pedrosa. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa, pensando che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Barcellona : Tra due settimane il Circus del Motomondiale tornerà protagonista, in uno degli appuntamenti classici della stagione. Sul circuito di Barcellona (Spagna), andrà in scena settimo round stagionale e la sfida sarà infuocata nella classe regina. Marc Marquez sarà, come al solito, il riferimento e le Ducati e le Yamaha cercheranno di mettergli il bastone tra le ruote. Andrea Dovizioso, trionfante l’anno scorso sulla pista catalana, vorrà ...

MotoGP Mugello - box Ducati - ecco Pirro : "Peccato non poter correre" : L'aveva promesso ed è stati di parola: Michele Pirro si è presentato ai box della Ducati per assistere in mezzo ai suoi amici e tecnici al GP del Mugello, dopo la grande paura della caduta nel corso ...

Al Mugello si corre il Gran Premio d’Italia di MotoGP : E i piloti italiani vanno forte: Rossi parte dalla pole position, Iannone e Petrucci dalla seconda fila The post Al Mugello si corre il Gran Premio d’Italia di MotoGP appeared first on Il Post.

Oggi al Mugello si corre il Gran Premio d’Italia di MotoGP : E quest'anno i piloti italiani vanno forte: Rossi parte dalla pole position, Iannone e Petrucci dalla seconda fila The post Oggi al Mugello si corre il Gran Premio d’Italia di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGp – Dovizioso lancia l’allarme : “domani non abbiamo gomme per correre” : Andrea Dovizioso parla a seguito della giornata di prove libere del venerdì al Mugello: ecco le impressioni del pilota della Ducati Dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito del Mugello il pilota più veloce è Andrea Iannone. Il motociclista della Suzuki ha fermato il cronometro prima degli altri nella giornata di oggi. Le ottime prestazioni dell’italiano sono davvero positive in vista del Gp d’Italia che si correrà ...

MotoGp – Rabat lascia l’ospedale di Barcellona con un solo obiettivo : correre al Mugello : Tito Rabat lascia l’ospedale di Barcellona: lo spagnolo della Reale Avintia Racing pronto a lavorare sodo per tornare in pista al Mugello Dopo il brutto incidente durante i test di Barcellona di ieri, il pilota Tito Rabat della Reale Avintia Racing ha passato una notte all’ospedale Dexeus di Barcellona, dove il direttore medico Dr Charte e il traumatologo Xavier Mir e lo specialista Jordi Robert si sono presi cura del 28enne. Questa ...

MotoGP - Le Mans. Hafizh Syahrin rinuncia al Ramadan : 'Ero troppo debole per correre' : Si tratta di un mese molto importante per i musulmani di tutto il mondo, che in questo periodo rispettano alcune precise regole, tra cui l'astensione quotidiana dall'alba al tramonto da cibi e ...

