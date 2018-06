Morta in piscina | si indaga per omicidio

JOSEPHINE ODIJIE TROVATA Morta IN PISCINA/ Lodi : sentito convivente 78enne - "per me è stato un malore" : Lodi , 35enne TROVATA MORTA in PISCINA , giallo alla cascina Reghinera: ascoltato il compagno 80enne. Si indaga dopo la scoperta di un cadavere nella giornata di ieri(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Trovata Morta in piscina vicino a Lodi. L’autopsia stabilirà le cause del decesso di Josephine Odijie - nigeriana di 35 anni : Solo L’autopsia stabilirà come è morta Josephine Odijie, la 35 enne nigeriana Trovata domenica mattina sul fondo di una piscina della cascina dove abitava da qualche anno. La ragazza che era sola in casa in questa grande cascina ristrutturata come un borgo con una piccola chiesetta, è morta probabilmente nella notte tra sabato e domenica. A ritrova...