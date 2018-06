Mondiali | Putin | “la Russia si farà valere”

Come andrà la Russia ai Mondiali? Putin cita guru judo Ezio Gamba : Mosca, 7 giu. , askanews, Come andrà la Russia ai prossimi Mondiali di Calcio? Vladimir Putin cita a reti unite e in diretta nazionale l'italiano Ezio Gamba, il trainer di judo, che alle olimpiadi di ...

Mondiali Russia - ecco il pronostico di Putin : “Devo ammettere quello che è un dato di fatto: purtroppo negli ultimi tempi la nostra nazionale non ha ottenuto grandi risultati”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista pubblicata dal Cremlino. Tra le nazionali favorite al Mondiale, Putin ha indicato Spagna, Argentina, Brasile e Germania. “I pretendenti sono molti” ha detto. “Tra di loro le squadre latinoamericane come il Brasile e ...

Mondiali : Putin non va agli allenamenti della Russia : Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell’inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Penso sia meglio che il presidente non assista agli allenamenti della nazionale prima dei Mondiali. Nessuno dovrebbe distrarre gli atleti dalla preparazione” ha dichiarato Peskov commentando l’invito rivolto a Putin dal ct della nazionale russa ...

Mondiali : Putin - no a allenamenti Russia : ANSA, - MOSCA, 30 MAG - Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell'inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "...

Mondiali : il Ct della Russia invita Putin : Il tecnico della nazionale russa, Stanislav Cercesov, ha invitato Vladimir Putin ad assistere agli allenamenti della squadra in preparazione al mondiale. Lo riporta la Tass. “Lo invitiamo ai nostri allenamenti. Può venire quando vuole . Lo aspettiamo” ha dichiarato Cercesov. La nazionale Russa si trova attualmente in Austria, dove giovedì affronterà la nazionale locale in una partita amichevole. Il 31 maggio i russi torneranno a ...

Le sigle del terrore minacciano di insanguinare i Mondiali di Putin : Possibili date e coincidenze Una finestra temporale utile potrebbe essere quella compresa tra il 28 maggio ed il 4 giugno prossimo Con l'inizio del Ramadan il mondo musulmano festeggia l'...

N-TV : Putin e i suoi successi politici hanno dato alla Russia potere e influenza Mondiali - : Vladimir Putin è ora all'apice del potere, afferma N-TV sul suo sito web. Ha 65 anni e nel suo paese è leader politico indiscusso da 18 anni. Dai tempi di Stalin, nessun politico sovietico o russo è ...