Mondiali | muro di 6 metri per l' Inghilterra

Mondiali : ritiro blindato per l’Inghilterra - costruito muro di 6 metri : Il centro di allenamento dell’Inghilterra durante i Mondiali verrà recintata da un muro alto sei metri , su richiesta della nazionale inglese. Lo ha annunciato Pavel Belov, assessore allo sport di San Pietroburgo, la città dove risiederà la nazionale inglese. Lo riporta la Tass. La recinzione, non prevista dal regolamento Fifa, dovrebbe servire a nascondere gli allenamenti dagli sguardi dei passanti. La richiesta dell’Inghilterra è ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : percorso durissimo a Innsbruck. La salita di Igls fa la differenza - il muro finale sarà decisivo : le indicazioni dal Tour of the Alps : La tappa odierna del Tour of the Alps ci ha dato delle risposte importanti in vista dei Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno a settembre. La piccola corsa a tappe, erede del mitico Giro del Trentino, oggi si è snodata proprio lungo il circuito di Innsbruck che tra cinque mesi ospiterà la rassegna iridata. Dopo le tante ricognizioni effettuate negli ultimi mesi e i pareri unanimi dei ciclisti, che concordano sulla durezza del tracciato, ...