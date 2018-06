Mondiali | Dybala | temo la Francia

Mondiali 2018 Russia - Higuain e l'abbraccio 'fallito' a Dybala : il video diventa virale in Argentina : Argentina impazzita, social scatenati: "Ha mancato anche questo". Ma chi? Gonzalo di nome, Higuain di cognome. Praticamente una sentenza in Italia, con 23 gol in stagione, meno bomber del solito ma ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati dell’Argentina : Icardi escluso - ci sono Higuaín e Dybala : Jorge Sampoli ha deciso: Mauro Icardi non giocherà il Mondiale. Il ct dell’Argentina ha reso noto la lista dei 23 giocatori che poterà ai Mondiali di calcio di Russia 2018 e tra questi il grande escluso è indubbiamente l’attaccante nerazzurro. Non è bastato quindi il titolo di capocannoniere della Serie A ad Icardi per convincere Sampoli. Esclusioni importanti anche quelle del giallorosso Diego Perotti e del futuro interista Lautaro ...

Argentina - Sampaoli ha scelto : Icardi a casa - Dybala e Higuain ai Mondiali : BUENOS AIRES - Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sì, Mauro Icardi no. Il commissario tecnico dell'Argentina, Jorge Sampaoli, ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Argentina : c’è Mauro Icardi - presenti anche Dybala ed Higuain : Si avviano alla conclusione i vari campionati nazionali nel Vecchio Continente: si inizia a pensare all’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Russia 2018. Le varie selezioni stanno iniziando a comunicare le liste dei pre-convocati in vista della sfida iridata: oggi è toccata ad una delle squadre più attese, l’Argentina. Jorge Sampaoli ha annunciato la lista dei 35, che andrà ridotta ovviamente poi a 23: presenti ...

