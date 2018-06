Mondiali | Dybala | “la Francia è forte”

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) “Messi è sempre stato il mio idolo, un giocatore che fa cose incredibili e va ammirato per quel che ha fatto, quel che fa e quel che farà”. Parola di Paulo, che dal ritiro dell’Argentina ha parlato alla tv Tyc Sports. “Se vuoi andare in finale, devi confrontarti con squadre come Brasile, Germania, Spagna o. Ma i francesi per me sono da evitare, sarebbe meglio incontrarli più avanti possibile: ha giocatori giovani e molto forti, in prospettiva potrà fare moltissimo”. L'articolo: “laè forte” CalcioWeb.