Mondiali di Russia 2018 – Chi sono i tifosi più sfegatati? I campioni assoluti sono i…

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le possibili sorprese e rivelazioni. Belgio - Colombia e Polonia le osservate speciali : Prosegue la nostra marcia di avvicinamento all’ormai imminente inizio dei Mondiali 2018 di Calcio in Russia. La rassegna iridata prenderà il via il 14 giugno (ore 17.00), con il match tra i padroni di casa e l’Arabia Saudita, incontro valido per il gruppo A, presso il Luzhniki Stadium di Mosca. Un impianto che ospiterà anche la finale del torneo, domenica 15 luglio. Un campionato del mondo che non vedrà ai nastri di partenza ...

Mondiali 2018 Russia. Belgio - tris in amichevole all'Egitto. Perdono Panama e Nigeria : Mondiali che si avvicinano sempre più, una settimana all'inizio di Russia 2018. Le varie Nazionali continuano la marcia d'avvicinamento al torneo, con le ultime amichevoli utili per curare gli ultimi ...

Mondiali Russia 2018 : gruppo E. Brasile over the top - Serbia e Svizzera se la giocano. Occhio al Costa Rica : Il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio si presenta come uno dei più incerti di tutta la rassegna iridata che si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Il primo posto sembra già essere ipotecato dal Brasile ma per il secondo posto si preannuncia una lotta serratissima tra Serbia e Svizzera senza sottovalutare l’ambizioso Costa Rica che quattro anni fa si spinse fino ai quarti di finale dopo aver anche creato dei dispiaceri ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Costa Rica ai raggi X. Obiettivo : provare a ripetere quanto fatto in Brasile : Costa Rica per la seconda volta consecutiva ai Mondiali: dopo l’exploit di quattro anni fa in Brasile, i centrameRicani ritentano la sorte. Dopo essersi tranquillamente messi al sicuro nel girone di qualificazione, infatti si sono immediatamente dedicati alla preparazione al torneo iridato. Rosa: tra i 23 Costaricensi chiamati per il Mondiale, solo uno gioca in Italia. Si tratta di Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna. In sei giocano ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Svizzera ai raggi X. Capitan Lichtsteiner vuol portare in alto gli elvetici : Undici partecipazioni ai Mondiali per la Svizzera, il miglior risultato sono i quarti di finale raggiunti per ben tre volte, ormai molto datate (1934, 1938, 1954). In Russia la selezione elvetica, guidata dall’ex Lazio Vladimir Petkovic, si presenta con la voglia di far bene e continuare un periodo di crescita partito nell’ultimo quadriennio, che ha visto i rossocrociati giungere agli ottavi di finale degli Europei di Francia 2016 ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Perù ai raggi X. Guerrero e Farfan - una coppia d’oro per volare agli ottavi : Il Perù torna al Mondiale dopo l’ultima apparizione datata addirittura 1982. Un’assenza lunga 36 anni e terminata grazie alla vittoria nel playoff con la Nuova Zelanda. Un 2-0 che ha fatto esplodere la festa a Lima, che è tornata a vivere notti fantastiche come quelle nel 1970 e 1978, quando raggiunse in entrambe le edizioni i quarti di finale. Proprio quel Mondiale argentino è un brutto ricordo che i tifosi peruviani hanno voluto ...

Mondiali Russia 2018 : il girone D. Raggruppamento di ferro - l’Argentina rischia con Croazia - Islanda e Nigeria : Se diversi Raggruppamento di Russia 2018 appaiono indirizzati o, quantomeno, scontati, ce n’è uno su tutti, il gruppo D, che parte con molta incertezza e si annuncia come il classico “girone di ferro”. Le nazionali partecipanti, effettivamente, sono di tutto rispetto: Argentina, Croazia, Islanda e Nigeria. Un parterre de roi che regalerà otto match davvero interessanti e per nulla scontati. Davanti a tutti, ovviamente, non si ...

Mondiali 2018 Russia - Mourinho predice tutti gli ottavi di finale : quanti ne indovinerà? : José Mourinho, un grande tabellone tennistico e trentadue tessere con le bandiere di tutte le nazionali a Russia 2018. Cosa fa? Il mago, o il veggente, come preferite voi. Fatto sta che per RT , nuovo ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite e le quote dei book-makers per le scommesse : Giovedì 14 giugno inizieranno in Russia i Mondiali 2018 di Calcio. I migliori giocatori del mondo si sfideranno per conquistare il trofeo più ambito a livello internazionale. Un evento attesissimo, che milioni di tifosi seguiranno da ogni parte del globo. Andiamo quindi a scoprire le favorite attraverso le quote dei book-makers per le scommesse. Sulla carta vedremo un duello per la vittoria tra Brasile e Germania. Queste due nazionali hanno ...

Mondiali Russia 2018 – “La maglia fa il vincitore” : le possibilità di trionfo delle Nazionali in base alle loro t-shirt : Ipotizzare i vincitori dei Mondiali di Russia 2018 in base alle loro maglie? Si può! Ecco il calcolo delle probabilità che premia la Germania “Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince”. La famosa frase di Gary Lineker è entrata nella leggenda da quando l’Inghilterra perse nel 1990 la semifinale dei Mondiali di calcio contro la Germania. La competizione mondiale del 2018 sta per ...

Mondiali 2018 Russia - la nazionale degli esclusi da 450 milioni potrebbe vincere la Coppa? : Mancano sempre meno giorni al Mondiale, atmosfera ancora più elettrica, squadre impegnate nelle ultime amichevoli e 736 giocatori ufficialmente convocati in Russia. Da casa? Chiunque non vede l'ora di ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Senegal ai raggi X. Koulibaly e Mané trascinano i Leoni della Teranga : Il Senegal vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Leoni della Teranga, questo il soprannome affibbiato ai giocatori che rappresentano il Paese africano, disputeranno la rassegna iridata per la seconda volta nella storia. Nel 2002 riuscirono addirittura ad arrivare ai quarti di finale: dopo aver sconfitto la Francia Campione del Mondo in carica nel match ...

Mondiali 2018 - Mourinho vede bene la Russia : Secondo le previsioni di Josè Mourinho, la nazionale russa otterrà il secondo posto nella fase a gironi dei Mondiali e andrà avanti. Lo riporta RT. “Penso che i russi raggiungeranno gli ottavi con un secondo posto nel gruppo A. La partita decisiva sarà quella contro l’Egitto” ha detto Mourinho. Il ct del Manchester United prevede che l’Uruguay otterrà il primo posto nel girone. Mourinho apparirà sul canale satellitare RT ...

