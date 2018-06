Mondiali calcio Russia 2018 : quando vanno in onda le partite e dove vederle anche in streaming : È una Mediaset vestita a festa quella che accoglie i Mondiali di calcio di Russia 2018 sulla propria piattaforma e la messa in onda della manifestazione iridata viene realizzata con un massiccio dispiegamento di forze, a cominciare dalla coppia Ilary Blasi-Belén Rodríguez, entrambe presenze fondamentali del programma di approfondimento di punta, Balalaika – Dalla Russia col pallone, condotto da Nicola Savino. Mondiali 2018, Balalaika ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutte le squadre dell’Asia. Tra speranze e obiettivi : Il Mondiale di Russia 2018 è l’ennesima occasione per l’Asia per dimostrare di poter essere considerata nella geografia del pallone. Un continente immenso, ma che con il Calcio non è ancora riuscito ad ottenere i successi sperati. I tanti soldi a disposizione in molti paesi (dalla Cina agli Emirati Arabi) hanno portato grandi campioni ad emigrare in queste terre per migliorare la qualità dei vari campionati, ma tutto questo non ha ...

Mediaset presenta l'offerta e la programmazione per i Mondiali di Calcio 2018 : tutte le novità dalla conferenza stampa : “Mediaset ce l’ha messa e ce la metterà tutta. Sarà il Mondiale più bello di sempre” è con queste parole che Nicola Savino, Alberto Brandi e il presidente di FIFA Gianni Infantino hanno presentato la ricchissima programmazione di Mediaset per i Mondiali di Calcio in Russia 2018, in programma dal 14 giugno al 15 luglio. SportMediaset Russia2018, Mediaset come non l'avete mai vista: offerta unica per i #Mondiali, in chiaro in tv e sulle nostre ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez - regine dei Mondiali di calcio su Mediaset. Ecco il palinsesto : È ufficiale, saranno Ilary Blasi e Belen Rodriguez ad animare l'intrattenimento di Mediaset per i Mondiali di Russia 2018. L'annuncio durante la conferenza stampa organizzata a Cologno Monzese per la ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Uruguay ai raggi X. Giovani - veterani e due stelle come Luis Suarez ed Edinson Cavani : Guai a sottovalutare l’Uruguay. Non avrà il Calcio spettacolare e talentuoso di Argentina e Brasile, ma La Celeste è sempre lì e se si parla di Mondiali è vietato tagliarla fuori da qualsiasi discussione. Nel girone di qualificazione, dietro ai verdeoro, infatti, si è piazzata proprio la squadra di Oscar Tabarez e non è un risultato da sottovalutare, considerando che il cammino ha messo in difficoltà proprio l’Argentina e soprattutto ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Il programma e gli orari : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. La fase a gironi prevede la formazione di sei gruppi con quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta che condurrà alla Finale di Lione. Lo ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Colombia ai raggi X. Los Cafeteros puntano al primo posto nel girone : Sesta partecipazione ai Mondiali di Calcio per la Colombia. Los Cafeteros hanno conquistato il loro miglior risultato nell’ultima edizione, quando arrivarono fino ai quarti di finale e proveranno a ripetersi in Russia. La squadra di José Pékerman non ha fatto però un cammino di qualificazione particolarmente brillante. Infatti ha chiuso al quarto posto il girone sudamericano, evitando per un solo punto gli spareggi. La Colombia resta comunque ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2018 : Italia-Portogallo - le Azzurre vogliono i tre punti per realizzare il loro sogno : Ormai ci siamo. Domani è il giorno del giudizio per la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), le Azzurre possono chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la fase finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Allo stadio ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le possibili sorprese e rivelazioni. Belgio - Colombia e Polonia le osservate speciali : Prosegue la nostra marcia di avvicinamento all’ormai imminente inizio dei Mondiali 2018 di Calcio in Russia. La rassegna iridata prenderà il via il 14 giugno (ore 17.00), con il match tra i padroni di casa e l’Arabia Saudita, incontro valido per il gruppo A, presso il Luzhniki Stadium di Mosca. Un impianto che ospiterà anche la finale del torneo, domenica 15 luglio. Un campionato del mondo che non vedrà ai nastri di partenza ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Costa Rica ai raggi X. Obiettivo : provare a ripetere quanto fatto in Brasile : Costa Rica per la seconda volta consecutiva ai Mondiali: dopo l’exploit di quattro anni fa in Brasile, i centrameRicani ritentano la sorte. Dopo essersi tranquillamente messi al sicuro nel girone di qualificazione, infatti si sono immediatamente dedicati alla preparazione al torneo iridato. Rosa: tra i 23 Costaricensi chiamati per il Mondiale, solo uno gioca in Italia. Si tratta di Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna. In sei giocano ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Svizzera ai raggi X. Capitan Lichtsteiner vuol portare in alto gli elvetici : Undici partecipazioni ai Mondiali per la Svizzera, il miglior risultato sono i quarti di finale raggiunti per ben tre volte, ormai molto datate (1934, 1938, 1954). In Russia la selezione elvetica, guidata dall’ex Lazio Vladimir Petkovic, si presenta con la voglia di far bene e continuare un periodo di crescita partito nell’ultimo quadriennio, che ha visto i rossocrociati giungere agli ottavi di finale degli Europei di Francia 2016 ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Perù ai raggi X. Guerrero e Farfan - una coppia d’oro per volare agli ottavi : Il Perù torna al Mondiale dopo l’ultima apparizione datata addirittura 1982. Un’assenza lunga 36 anni e terminata grazie alla vittoria nel playoff con la Nuova Zelanda. Un 2-0 che ha fatto esplodere la festa a Lima, che è tornata a vivere notti fantastiche come quelle nel 1970 e 1978, quando raggiunse in entrambe le edizioni i quarti di finale. Proprio quel Mondiale argentino è un brutto ricordo che i tifosi peruviani hanno voluto ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite e le quote dei book-makers per le scommesse : Giovedì 14 giugno inizieranno in Russia i Mondiali 2018 di Calcio. I migliori giocatori del mondo si sfideranno per conquistare il trofeo più ambito a livello internazionale. Un evento attesissimo, che milioni di tifosi seguiranno da ogni parte del globo. Andiamo quindi a scoprire le favorite attraverso le quote dei book-makers per le scommesse. Sulla carta vedremo un duello per la vittoria tra Brasile e Germania. Queste due nazionali hanno ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida il Portogallo - le lusitane ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...