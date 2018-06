Mondiale Endurance - Dal 2020 porte aperte per le hypercar

quattroruote

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il volto delè destinato a cambiare nei prossimi anni, anche grazie al via libera che il Consigliodella Fia ha dato al nuovo regolamento tecnico del. Seppur per il momento i dettagli rilasciati siano stati letteralmente centellinati, la strada maestra è stata tracciata.Gli obiettivi. Il primo comandamento della Federazione è quello di ridurre i costi di gestione del 40% rispetto a quelli attualmente necessari per affrontare una stagione nella categoria LMP1: un mantra della presidenza Todt, che sta trovando interesse e appoggio da parte dei costruttori. Inoltre, è stato approvato un piano per l'utilizzo dellestradali per incoraggiare i costruttori all'ingresso nel. Non a caso, alle discussioni per la creazione d questo nuovo regolamento hanno partecipato Toyota, Porsche, Aston Martin, Ferrari, McLaren e Ford.Quote rosa. Per agevolare ...