Modena | Festival della fiaba | via ai primi spettacoli

Festival della Fiaba a Modena - c'era un volta la volontà : Tanti anche gli spettacoli tra cui, da non perdere, "Voluptas" un percorso itinerante dedicato alla volontà come piacere, nei cortili silenziosi del centro di Modena, per uno spettatore alla volta, ...

Modena PERIFERICO un Festival delle persone - per le persone al Villaggio Artigiano di Modena Ovest : «PERIFERICO 2018 è costruito come un laboratorio a cielo aperto, dove artisti provenienti dall'Italia e dall'Europa sono chiamati a "mettersi all'opera" assieme alla comunità per produrre spettacoli, ...

"Paff!" - festival del fumetto oggi e domani a Modena : Non solo lezioni e conferenze sul fumetto ma anche incontri con gli autori, mostre, laboratori, spettacoli e musica. I protagonisti incontreranno il pubblico in spazi dedicati al disegno e agli ...

Modena. 'Un teatro di realtà' Stefano Tè spiega Trasparenze festival : La primavera teatrale è arricchita anche quest'anno dagli appuntamenti di Trasparenze, festival ideato e organizzato dalla compagnia teatro dei Venti di Modena. Una tre giorni di spettacoli