MIUI 10 Beta su Mi MIX 2S | le novità nella nostra prova video

Xiaomi annuncia MIUI 10 Global - disponibile in Beta da metà giugno : Nel corso di un evento tenutosi oggi in India è stata presentata la versione Globale di MIUI 10, che riprende le novità della versione cinese e aggiunge alcune interessanti funzioni.

MIUI 10 è ufficiale : domani in arrivo le prime versioni Global Beta : Xiaomi fa sul serio in fatto di aggiornamenti e dopo aver gia' portato quasi tutti i dispositivi più venduti ad Android 8 e alle ultime patch di sicurezza, è pronta ad aggiornare proprio la sua interfaccia, la sua personalizzazione di Android con la nuovissima MIUI 10. La MIUI 9 è uscita solo un anno fa e portava con sé importanti novita' come un imponente rifacimento grafico e del sistema di notifiche, ma non è ancora abbastanza per portare ...

MIUI 10 Global Beta : il 7 giugno dovremmo conoscere le date del roll out : Xiaomi conferma l'imminente arrivo della versione Global di MIUI 10 che dovrebbe essere annunciata in India il prossimo 7 maggio.

Xiaomi cerca beta tester per MIUI 10 : ecco gli smartphone supportati : Xiaomi non ha ancora presentato ufficialmente MIUI 10, che vedremo solo il prossimo 31 maggio, ma ha già aperto le iscrizioni alla closed beta, anche se solo in Cina.

Xiaomi testa nuove gesture su MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2 : Xiaomi sta testando nuove gesture per la prossima MIUI, come testimonia la versione Beta di MIUI 9 per Xiaomi Mi MIX 2 trapelata la scorsa settimana.

Xiaomi Mi 5 - Mi Note 2 e Mi MIX ricevono Oreo con la nuova MIUI 9 Global Beta : Xiaomi ha deciso di riprendere gli aggiornamenti di MIUI 9 per portare Oreo su Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi 5 e Xiaomi Mi Note 2, oltre a correggere alcuni altri bug.

Xiaomi Redmi 5 Plus soffre di burn in con MIUI 8.4.19 beta - non installatela : Una versione leaked di Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi 5 Plus sta causando gravi problemi al display dei dispositivi sui quali è stata installata.

Ottimizzazioni al browser e altre piccole novità per MIUI 8.4.12 Global Beta disponibile da oggi : Come ogni venerdì è disponibile la nuova versione di MIUI 9 Global Beta, che aggiunge alcune piccole novità al browser e altri miglioramenti.