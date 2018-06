Miss Italia | Patrizia Mirigliani difende le sfilate in costume

Miss Italia 2018 - Patrizia Mirigliani : "Le ragazze sfileranno in costume" : Su Spy in edicola da venerdì 8 giugno, Patrizia Mirigliani, l'organizzatrice di Miss Italia, commenta la volontà della boss di “Miss America” di “rivestire” le partecipanti contro le molestie. «Una donna deve essere libera di mostrare il proprio corpo, non costretta a coprirsi per paura di essere violentata», afferma la Mirigliani. «A “Miss Italia” i costumi sono sempre contestualizzati», dice e aggiunge: «Io sono disposta a qualsiasi ...

Alitalia : Toninelli - interverrà Stato - no a comMissari in conflitto interessi : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Sicuramente bisogna evitare uno spezzatino. E’ inconcepibile vedere un vettore come Alitalia in queste condizioni quando ovunque il mercato cresce e le compagnie hanno floridi fatturati. L’Italia merita di meglio”. Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un’intervista oggi a ‘La Repubblica’. “L’intervento pubblico, di ...

Missioni italiane fuori area - un lavoro sensibile e spesso incompreso : La Difesa del Paese è cosa delicata, in un periodo storico di pace spesso stenta a spiegare la ragione di sé stessa con l'opinione popolare. Il politico, da sempre, ha preferito porre attenzione alle questioni interne di criminalità e sicurezza poichè hanno da sempre un riverbero immediato sulla popolarità del Governo. Così facendo, in questi anni la Difesa ha sofferto di attenzione e di risorse, in qualche modo si è cercato di dare un senso ...

Italia-Olanda - Missione riscatto : ecco la formazione scelta da Roberto Mancini [FOTO] : Italia-Olanda – Dopo la sconfitta nella gara contro la Francia l’Italia torna subito in campo con l’obiettivo di riscattare l’ultimo ko, nuovi esperimenti per Roberto Mancini che ha l’intenzione di provare più calciatori possibili per poi prendere delle decisioni definitive. Il nuovo Ct ha già annunciato la formazione contro l’Olanda, in porta Perin del Genoa, fase difensiva formato da Zappacosta, Rugani, ...

Clio Missione Mamme : la make-up artist più famosa d'Italia torna su Real Time : In Clio Missione Mamme la famosa make-up artist andrà in soccorso di quelle Mamme che vogliono di nuovo riuscire a prendersi cura di loro stesse.

MotoGp Italia - Petrucci : «I comMissari dovrebbero fare qualcosa contro Marquez» : SCARPERIA - È stato per lunghi tratti in lizza per il podio Danilo Petrucci, ma poi si è dovuto accontentare della sesta piazza. Il pilota ternano però ha avuto qualcosa da dire sul comportamento di ...

Italia-Olanda - probabili formazioni e ultiMissime : Balotelli in panca - dentro Belotti : Italia-Olanda- Tutto pronto per la terza amichevole degli azzurri targati Roberto Mancini. L’Allianz Stadium si prepara ad abbracciare la Nazionale. Tante le novità nell’11 titolare del ct azzurro. In porta giocherà Perin, il quale potrebbe bagnare il suo esordio da neo bianconero nel suo stadio del futuro. Fuori Bonucci, in difesa spazio alla coppia Caldara-Romagnoli. […] L'articolo Italia-Olanda, probabili formazioni e ...

[L'analisi] Il cappio dell'Iva - la Missione impossibile con Alitalia e l'eredità avvelenata. Di Maio e Salvini divisi su tutto : Le compagnie aeree nel mondo, infatti, sopravvivono o perché sono agili lowcost di poche pretese, pronte ad offrire solo quello che a loro conviene, o perché hanno una dimensione sufficiente ad ...

Sicilia : è morto Leo D’Amico - il comMissario investito durante il giro d’Italia 24 giorni fa : E' morto Leo D'Amico, motociclista e commissario di gara dell'ultimo giro d'Italia investito poco prima della quinta tappa della competizione ad Agrigento: le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Per l'uomo che lo ha travolto, è cambiato il capo d'imputazione a suo carico in lesioni colpose gravissime a omicidio stradale.Continua a leggere

Un ex comMissario Ue attacca l'Italia all'Expo di Rotterdam. E i nostri delegati lasciano la sala : Il governo "giallo-blu" di M5s e Lega, come ogni altro governo, andrà giudicato dai fatti ma il suo solo avvento sembra aver fatto perdere aplomb e lucidità a parte del mondo politico europeo. Dopo la bagarre scatenata dall'insultante editoriale apparso sullo Spiegel?, che ci ha bollato come "oziosi accattoni", la polemica ha continuato a lievitare dopo le parole, forse parzialmente fraintese, del ...

Oettinger - c’è voluto un comMissario tedesco per farci sentire italiani : Il giorno più nero degli ottantotto giorni di buio vissuti da questo Paese (e non che quelli prima fossero particolarmente soleggiati) arriva all’indomani dell’affaire Savona. Tra spinte dal basso e mercati pressanti, l’Italia si incrina. Con le piazze che ribollivano sarebbe bastato un solo folle esaltato, con le economie guardinghe sarebbe bastato una sola dichiarazione insensata. Mentre rischiavamo di andare in frantumi, ci siamo scheggiati ...