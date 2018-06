Mineirazo | il Brasile dona alla Germania la porta del celebre 7-1

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Brasile ai raggi X. Talento e concretezza per vendicare il Mineirazo di quattro anni fa : È una delle favorite per la conquista del titolo, inutile nascondersi. Il Brasile si presenta a Russia 2018 con l’obiettivo di arrivare fino in fondo, non solo perché non può essere altrimenti per i verdeoro, ma soprattutto perché occorre vendicare l’onta subita quattro anni fa. Pensi al Brasile e ai Mondiali e pensi al Mineirazo, ovvero alla semifinale di quattro anni fa, quando la squadra carioca fu umiliata per 7-1 in casa dalla ...