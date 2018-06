Millennium 4 | il trailer Claire Foy? Una forza nei panni di Lisbeth Salander

gqitalia

(Di giovedì 7 giugno 2018) Un anno fa, quando le fu affidato il ruolo già stato di Noomi Rapace e Rooney Mara,, regina di fatto e metaforicamente della serie The Crown su Elisabetta II d’Inghilterra, per molti fan non era la scelta giusta. Oggi, con l’uscita del primodell’adattamento cinematografico di The Girl in The Spider’s Web, quarto capitolo della saga letteraria, il primo scritto da David Lagercrantz invece che da Stieg Larsson, è il caso di ricredersi. Perché vi appare dura, dark eppure eterea come si desiderava. Accanto a lei, neidi Mikael Blomkvist, lo Sverrir Gudnason lanciato internazionalmente da Borg McEnroe. Dirige questa versione della coppia di protagonisti della saga cult Fede Álvarez, famoso per l’horror Man in the Dark. Lontana ancora la data di uscita, prevista in Italia per il giorno di Halloween.