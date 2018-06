Milano va sul 2-0 nel segno di Jerrells e Goudelock

Basket - Finale Scudetto 2018 : Jerrells e Goudelock fanno 52. Milano va sul 2-0 con Trento : Milano è 2-0 nella Finale Scudetto. In una gara-2 palpitante l’Olimpia vince 90-80 contro una Trento mai doma e che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il fattore campo. Ci pensano Curtis Jerrells ed Andrew Goudelock a firmare la vittoria al termine di una serata da incorniciare per i due americani (27 punti il primo e 25 il secondo). Alla Dolomiti non bastano i 18 punti di Joao Gomes e i 17 di Shavon Shields. Trento comincia con un altro ...

Raffica di controlli sulle strade fra Milano e Legnano : Legnano , Milano, , 7 giugno 2018 - Sono 275 le persone controllate dalla polizia nelle ultime 48 ore tra Milano e Legnano nel corso di servizi che hanno portato alla verifica di 947 veicoli e di 13 ...

Olimpia Milano Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (finale scudetto - gara-2) : diretta Olimpia Milano Trento, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1. La EA7 conduce 1-0 nella serie dopo la vittoria di lunedì(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Milano - l’esperimento dello youtuber : finge insulti a coppia gay sulla metro. Ecco come reagiscono gli altri passeggeri : Lo youtuber Kiko.Co ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video che lui stesso definisce un “esperimento sociale”. Nella metropolitana di Milano ha finto di insultare una famiglia arcobaleno (le stesse non riconosciute dal neo ministro Fontana) composta da due uomini con il loro figlio. E con una telecamera nascosta ha filmato le reazioni degli altri passeggeri, che sono rimasti tutt’altro che ...

Diretta/ Assoluti Italiani Scherma 2018 : streaming video e tv - orario e risultato live (6 giugno - Milano) : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018: info streaming video e tv, programma e risultati della prima giornata a Milano: oggi spazio a spada e sciabola femminile e fioretto uomini.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:08:00 GMT)

Milano - Roberto Bolle presenta OnDance/ Una settimana di eventi sulla danza nella città meneghina : Milano, Roberto Bolle presenta OnDance, una ricca settimana di eventi sulla danza nella città meneghina. Inizierà lunedì prossimo, 11 giugno, lo show danzante d'Italia(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Milano. Navigli : consultazione pubblica per la riapertura : Prenderà ufficialmente il via da Palazzo Marino la consultazione pubblica per la riapertura dei Navigli. Il primo evento in calendario

Basket - gara-1 di finale scudetto : Milano-Trento 98-85. Olimpia sull'1-0 : Milano-Trento 98-85 , 15-12, 47-34; 70-52, 98-85, Milano sale sul primo gradino della lunga scala che porta al tricolore. gara-1 è del popolo biancorosso , 98-85, , esaltato dalla durezza e dal ...