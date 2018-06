Milano-Trento | la gara-2 della finale scudetto in diretta live

Diretta/ Olimpia Milano Trento streaming video e Rai.tv : i numeri della serie (finale scudetto - gara-2) : Diretta Olimpia Milano Trento, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto di basket serie A1. La EA7 conduce 1-0 nella serie dopo la vittoria di lunedì(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:48:00 GMT)

LIVE Milano-Trento - gara-2 basket in DIRETTA : Olimpia per l’allungo - trentini per impattare la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trento, gara 2 della Finale Scudetto di serie A. Si torna nuovamente in campo al Forum dopo il successo all’esordio dell’Olimpia per 98-85. Un successo arrivato grazie ad una straordinaria prestazione di Andrew Goudelock, anche se Milano è sempre stata avanti per tutta la partita. La squadra di Simone Pianigiani cerca il 2-0 per allungare nella serie e per mettere Trento già con le ...

Basket - gara-2 Milano-Trento : Olimpia per il 2-0 - l'Aquila cerca aggressività : Dopo la brillante vittoria di gara 1 , 98-85, , l'Olimpia Milano questa sera al Forum , palla a due alle ore 20.45, diretta su Eurosport 2, Eurosport player e Raisport, cerca il punto del 2-0 nella ...

Olimpia Milano Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (finale scudetto - gara-2) : diretta Olimpia Milano Trento, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1. La EA7 conduce 1-0 nella serie dopo la vittoria di lunedì(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano per l’allungo in gara 2. Trento deve ritrovarsi : Tornano in campo Milano e Trento. Questa sera, al Forum, in scena gara 2 della serie di Finale Scudetto. Il primo punto se lo è aggiudicato l’Olimpia, al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Per la Dolomiti l’imperativo è quello di riscattarsi e pareggiare, prima che la serie si trasferisca in Trentino. Abbiamo ancora negli occhi la straordinaria prova di Andrew Goudelock due giorni fa: 26 punti con 10/16 al tiro e ...

Milano senza problemi - Trento è ko : Oscar EleniMilano L'Emporio e i suoi assi con mani di velluto, cominciando dal serpente Goudelock (26 punti) umili abbastanza per cercare anche di proteggersi con la ragnatela difensiva: gara uno nella finale scudetto del basket vede cantare soltanto Milano che vince 98-85, senza patire troppo il dinamismo dei cacciatori trentini costretti questa volta ha sparare soltanto alla luna quando la partita, per pochissimi minuti, era ancora in vita. ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : non c’è storia in gara 1. Milano domina Trento grazie a un super Goudelock e vince 98-85 : L’Olimpia Milano è in vantaggio per 1-0 nella serie di Finale Scudetto. Non c’è stata storia in gara 1: la squadra di Simone Pianigiani ha comandato dal primo all’ultimo minuto, battendo la Dolomiti Energia Trentino per 98-85. Un risultato maturato grazie all’elevata intensità messa sul parquet dall’EA7, che non ha lasciato scampo ad una Trento comunque generosa, che ha provato a rimanere attaccata alla partita con ...

