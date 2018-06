Milano torna sui livelli della vigilia con l'Europa : Azzera i guadagni Piazza Affari , con le altre borse europee che scambiano attorno alla parità seguendo le indicazioni dei future USA. L' Euro / Dollaro USA mostra un progresso dello 0,28%. L' Oro un ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : si torna a Milano dopo 41 anni. Ci sarà il ritorno di Elisa Di Francisca : Il meglio della Scherma azzurra torna a Milano dopo 41 anni. Da domani presso Mi.Co FieraMilanocity si terranno i Campionati Italiani Assoluti 2018. Un evento importante per la tutta la Scherma italiana, anche perchè si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale prima degli Europei a Novi Saad e dei Mondiali a Wuxi. Milano vedrà il grande ritorno in pedana di Elisa Di Francisca. Sicuramente c’è grande curiosità per capire lo stato di ...

Convivio torna a Milano : Convivio torna a Milano da mercoledì 6 a domenica 10 giugno. Un’occasione per lasciare uno spazio nella propria agenda. La più importante mostra-mercato di beneficenza italiana quest’anno sarà presso lo spazio multifunzionale The Mall Big Spaces, in Piazza Lina Bo Bardi a Milano Convivio è promossa in Italia dal mondo della moda, a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS), ...

Convivio - torna a Milano la mostra mercato benefica a sostegno di Anlaids : Abiti griffati, accessori moda, gioielli, cosmetici, viaggi e prodotti enogastronomici di alta gamma in vendita a prezzi scontatissimi: torna Convivio, l’ormai tradizionale mostra mercato benefica che propone uno shopping solidale di qualità a sostegno della ricerca di Anlaids, l’Associazione Nazionale no-profit per la lotta contro l’Aids. L’appuntamento è a Milano dal 6 al 10 giugno, negli spazi avveniristici del The Mall, a Porta ...

Mercati - Milano nervosa in avvio : spread torna sopra i 240 : Partenza tranquilla per gli indici europei mentre piazza Affari si mostra nervosa, all'indomani della fiducia incassata al Senato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi si presenterà davanti alla Camera dei deputati. Nel suo discorso, Conte ha detto che le azioni del governo si baseranno sul contratto tra Lega e M5S, ha ribadito che l'uscita dall'euro non è in discussione ma è rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, ...

Milano - dal 19 al 25 novembre torna la Milano Music Week : ... SIAE , Società Italiana degli Autori e degli Editori, , FIMI , Federazione Industria Musicale Italiana, , ASSOMusicA , Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo, ...

Podismo&Turismo. Ritorna a Milano Marittima "Running In" : attesi 2000 partecipanti : ... Birra Forst, Dolomia, The Tailor, Select Hotel, Running Magazine, Roar, Sessantallora, Dynamo Camp, Anch'io Onlus, Bimbolandia, Confesercenti Cervia, Gran Frutta Zani, Picchetti Fustelle Named Sport,...

Milano - tornano le pattuglie miste con carabinieri e agenti cinesi : tornano i pattugliamenti congiunti tra i poliziotti cinesi e i carabinieri a Milano. Fino al 17 giugno, infatti, tre componenti della Polizia cinese con i militari del Comando Provinciale di Milano, ...

Sicurezza : Milano - tornano pattuglie miste carabinieri-polizia cinese : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - tornano a Milano le pattuglie congiunte Arma dei Carabinieri e Polizia cinese. Questa mattina, nel corso di un incontro in prefettura, al quale hanno preso parte il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, il console Generale della Repubblica Popolare cinese in Italia, il

ePrice torna a brillare sulla borsa di Milano : Teleborsa, - In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo ePrice, che mostra una salita del 3,57% sui valori precedenti. Le azioni della società attiva nel settore dell'e-commerce rimbalzano dopo aver ...

ePrice torna a brillare sulla borsa di Milano : In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo ePrice , che mostra una salita del 3,57% sui valori precedenti. Le azioni della società attiva nel settore dell'e-commerce rimbalzano dopo aver toccato il ...

A Milano torna “Ti Ribalto” il festival per una disabilità fuori dagli stereotipi : Piu` di 80 attori disabili e 40 volontari, tra operatori, educatori e semplici cittadini, sono i protagonisti dei 10 spettacoli in cartellone al "TI RIBALTO – Linguaggi universali da palcoscenico", festival delle arti a cura della Piccola Accademia di Cascina Biblioteca in programma al Teatro Bruno Munari dall'8 al 10 giugno. Per raccontare la disabilita` fuori dagli stereotipi.Continua a leggere

BORSA Milano inverte rotta su timori nuove elezioni - tornano... : In un report una grossa banca d'affari italiana consiglia disottopesare i titoli domestici fino a quando l'esitodell'attuale crisi politica sia stato chiarito. 'Il movimento di stamani era legato a ...

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano in rosso : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...