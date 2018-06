Milano | sui migranti comune cambia strategia

Milano torna sui livelli della vigilia con l'Europa : Teleborsa, - Azzera i guadagni Piazza Affari , con le altre borse europee che scambiano attorno alla parità seguendo le indicazioni dei future USA. L'Euro / Dollaro USA mostra un progresso dello 0,28%.

Milano - la «mano» di Finlombarda sui fondi della lotta anticancro : I soldi della Regione, erogati per la ricerca sul cancro, usati invece per ripianare parte di un debito con la Regione stessa e con le banche. A sorpresa, nella conclusione dell'indagine sui ...

Milano - duello Sala-centrodestra : «Avanti sui diritti arcobaleno» : Prima di tutto «gioia». Prima delle polemiche che inevitabilmente si accenderanno dopo che il sindaco Giuseppe Sala ha firmato la registrazione dell'atto di nascita di nove bambini, attribuendo loro ...

Milano. Si è suicidata Alessandra Appiano : aveva lavorato per Rai e Mediaset : Domenica triste per il giornalismo italiano. Si è tolta la vita a Milano la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra

Poesie sui muri a Milano - in aula Ivan Tresoldi/ A processo writer : "Non deturpo - sono un artista" : Poesie sui muri a Milano, in aula Ivan Tresoldi: a processo il writer poeta, che ha sottolineato "non deturpo i muri, sono un artista e le mie vernici si cancellano"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:17:00 GMT)

Milano - scrive poesie sui muri della città : a processo per imbrattamento 'Le mie sono opere pazze' : Tra il 2011 e il 2014 ha coperto i muri di Milano con le sue poesie. Ora, Ivan Tresoldi, imprenditore e 'poeta di strada' è finito sul banco degli imputati per imbrattamento. In aula, davanti al ...

Wikileaks - Manning a Milano tenta il suicidio dal balcone : Arrivano dal profilo twitter di Chelsea Manning le rassicurazioni sulla sua salute dopo quello che è stato con tutta probabilità un tentato suicidio. L'ex analista militare che portò allo scandalo ...

CHELSEA MANNING TENTA IL SUICIDIO A Milano/ Paura dopo foto sul cornicione : ora è al sicuro : CHELSEA MANNING, ex soldato e attivista digitale ha annunciato su Twitter i suoi propositi suicidi postando una foto su un cornicione a MILANO: come sta?(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:42:00 GMT)

Minaccia suicidio da cavalcavia A7 ad Assago/ Video tangenziale Milano : effetto emulazione del caso Filippone? : Esattamente come ha fatto nei giorni scorsi Fausto Filippone, un uomo ieri pomeriggio ha Minacciato di gettarsi da un cavalcavia sull'autostrada A7 all'altezza di Assago Milano(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:09:00 GMT)

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e minaccia suicidio (2) : (AdnKronos) – Le segnalazioni ai carabinieri sono arrivate questa notte dai passanti, allarmati dalle urla del giovane, di origine rumena. L’area, spiegano i carabinieri, è stata messa subito in sicurezza, con l’ausilio della polizia locale e dei vigili del fuoco. Sul posto, in tarda notte, è intervenuto anche il militare negoziatore del Comando provinciale di Milano e, con l’ausilio di un carabiniere che conosceva la ...

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e minaccia suicidio : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - Alle ore tre circa della scorsa notte, un uomo di 22 anni si è arrampicato sulla statua equestre di Giuseppe Garibaldi in Largo Cairoli, a Milano, rimanendoci fino alle 7,50 di questa mattina, quando ha finalmente desistito. Per quasi cinque ore, il giovane, di origine