Milano | piastra Expo | processo unico per il sindaco Sala partirà a fine settembre

Milano - Sala prosciolto da accusa di abuso per “piastra” Expo. Resta il processo per falso : Il gup di Milano Giovanna Campanile si è pronunciata oggi contro il rinvio a giudizio nel procedimento con al centro l’appalto della Piastra dei Servizi dell’Expo che vede tra gli otto imputati anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato di abuso d’ufficio in qualità di ex ad di Expo. prosciolto anche l’ex manager di Expo Angelo Paris per la medesima accusa “perché il fatto non sussiste Tutti gli altri 6 imputati ...