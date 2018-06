Milano | il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno”

Milano - 'piano moschee' del sindaco Sala scatena caos/ 6 luoghi di culto regolarizzati - non c'è Viale Jenner : Piano moschee a Milano : sindaco Sala nel caos dopo il piano di regolarizzazione di 6 centri islamici, non ci sono Palasharp e Viale Jenner .

Milano - ‘piano moschee’ del sindaco Sala scatena caos/ 6 luoghi di culto regolarizzati - non c’è Viale Jenner : Piano moschee a Milano : sindaco Sala nel caos dopo il piano di regolarizzazione di 6 centri islamici, non ci sono Palasharp e Viale Jenner ma preoccupano Viale Padova e Via Maderna(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:07:00 GMT)

Milano - arrestate tre ladre : hanno rubato anche in casa del sindaco Sala : L'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano ha arrestato ieri 3 ladre specializzate in furti in appartamento. Si tratta di 3 donne di origine rom, apparentemente insospettabili anche per il loro stile modaiolo impeccabile. I poliziotti hanno individuato il loro rifugio alle porte del capoluogo lombardo, dove le donne conservavano una notevole quantità di oggetti di lusso: borse, occhiali, foulard, orologi, pellicce e altri oggetti ...