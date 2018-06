Milano | «il sì a 16 anni e un nuovo fratello | finalmente ci siamo tutti»

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : si torna a Milano dopo 41 anni. Ci sarà il ritorno di Elisa Di Francisca : Il meglio della Scherma azzurra torna a Milano dopo 41 anni. Da domani presso Mi.Co FieraMilanocity si terranno i Campionati Italiani Assoluti 2018. Un evento importante per la tutta la Scherma italiana, anche perchè si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale prima degli Europei a Novi Saad e dei Mondiali a Wuxi. Milano vedrà il grande ritorno in pedana di Elisa Di Francisca. Sicuramente c’è grande curiosità per capire lo stato di ...

Milano : uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – La corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 18 anni di carcere per Luigi Messina che il 15 gennaio 2017 ha ucciso la moglie Rossana Belvisi, 50 anni, con 29 coltellate. Una conferma che ha scongiurato la richiesta a una condanna più lieve (12 anni) proposta dalla difesa dell’imputato, sostenendo che l’ex guardia giurata di 53 anni ha collaborato alle indagini. ...

Milano - sposa-bambina del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Milano - Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi/ Evitato lo sconto di pena : Milano, Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi: la Corta d'Appello d'Assise non ha concesso lo sconto di pena, il commento della figlia Valentina(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:34:00 GMT)

Milano - il violino giocattolo e i palchi del mondo : Leila prodigio a 11 anni : Fosse solo una bambina prodigio avrebbe debuttato agli «Incontri Musical»; invece stasera la Società dei Concerti offre a Leia Zhu la sua vetrina più prestigiosa, la sala Verdi del Conservatorio. ...

Milano - arrestate le 3 rom che rubarono in casa del sindaco Sala/ Hanno fra i 16 e i 19 anni : Milano, arrestate tre ladre d’appartamento, avevano svaligiato anche la casa del sindaco Sala: sono 3 rom. Gli inquirenti le Hanno catturate dopo un'indagine in tempi record(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:50:00 GMT)

Milano - cumuli di macerie nel Pronto soccorso del San Paolo atteso da 16 anni : Foto choc che documentano macerie, muri che cadono a pezzi e sporcizia a neppure cento metri da dove vengono curati i malati. C'è solo un sottile muro in cartongesso a separare il degrado più totale ...

Milano - bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo : è grave : Milano, bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo: è grave Milano, bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo: è grave Continua a leggere L'articolo Milano, bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo: è grave proviene da NewsGo.

La mamma di Allegri è morta / Carla Danesi si è spenta a 74 anni - era da tempo ricoverata a Milano : La mamma di Allegri è morta, dopo un lungo ricovero a Milano si è spenta a settantaquattro anni Carla Danesi. Livornese doc aveva lavorato come infermiera e poi in un'impresa di pulizie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:00:00 GMT)