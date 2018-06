Milano batte ancora Trento | 90-80 | e va sul 2-0

Basket - playoff serie A : Milano batte Brescia 76-70 e va in finale : Milano è la prima finalista scudetto: con il doppio colpo esterno a Montichiari, i ragazzi di coach Pianigiani ribaltano il fattore campo conquistato da quelli di Diana in gara-1 e chiudono la pratica ...

Playoff basket - Gara-3 : Milano batte Brescia 74-80 e si porta sul 2-1 nella serie : Gara 3 di una serie in parità è quella fondamentale per guadagnare il match point per la finale e Milano con il 74-80 finale si porta sul 2-1 ad una sola vittoria per la serie finale. Brescia comincia ...

Milano - bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali : Milano, bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali I genitori quando andava alle elementari lo avevano iscritto a un corso di muay tahi perché imparasse a difendersi dai compagni violenti Continua a leggere L'articolo Milano, bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali proviene da NewsGo.

Milano - bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali : Anni prima, probabilmente, non avrebbe reagito e si sarebbe chiuso in un triste mutismo. Oggi un 17enne vittima dei bulli da piccolo non fa più così. Oggi si difende: lo ha fatto nel parco della ...

Basket - semifinali scudetto Brescia ci prova Ancora più squadra per battere Milano : Non esiste senso di appagamento per chi vive di sport e lavora ogni giorno per momenti come questo. C'è gente che pagherebbe di tasca propria per essere al nostro posto, c'è chi una semifinale ...

Milano - ladro di biciclette scappando batte la testa : è gravissimo : Dopo aver rubato una bici da corsa a un raduno di cicloamatori è caduto dall'auto dei complici in fuga

Stophate - Milano in piazza per diritti. Boldrini : combattere odio : Milano , askanews, - In piazza per dire no alla cultura dell'odio e ribadire l'importanza dei diritti, contro stalking, cyber-bullismo, minacce e violenza di genere: in centinaia hanno partecipato in ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano va sul 2-0. L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai doma : L’Olimpia Milano vince anche gara-2 per 87-75 e si porta sul 2–0 nella Serie dei quarti di finale contro Cantù. Una partita che ha visto la squadra di Pianigiani scappare nel secondo quarto ed avere poi sempre in controllo il match nonostante una Red October mai doma e che ha provato a rimontare fino alla fine. Dairis Bertans è il top score di Milano con 16 punti, ma un grandissimo contributo lo portano Mindaugas Kuzminskas (15 punti) e Kaleb ...

Il primo Boeing di Air Italy arriva a Milano : 'battezzato' dai Vigili del fuoco : E' il primo dei 50 veivoli che entreranno nella flotta entro il 2022. Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 MAX nella nuova livrea presso il "Boeing Future Flight" di ...

A Milano la coppa di chi sa combattere : in campo 250 ragazzi dei reparti oncologici. “Vincere serve per dare forza agli altri” : I Toscanacci festeggiano la vittoria del trofeo 2017 Il più temuto si chiama Elia Stellati: è di Volterra, ha 22 anni e lo scorso anno è stato il capocannoniere con 12 gol in 4 partite e infatti c’è chi quest’anno propone di chiuderlo negli spogliatoi. Di sicuro infatti la sua squadra, i Toscanacci, sarà ancora quella da battere nella seconda edizione della Winners’ Cup, torneo di calcio a cui partecipano pazienti ed ex ...

La Reyer sempre più nella storia : batte Milano ed è prima della classe in stagione regolare : Una serata più storica dell'altra per la Reyer Venezia che, dopo aver conquistato la scorsa settimana la Fiba Europe Cup, per la prima volta nella sua storia chiude il campionato di regular season in ...

Basket - l'ultima di A : Venezia batte Milano - è prima. Scende Capo d'Orlando : Nella 30ª e ultima giornata della stagione regolare, Venezia batte Milano e si prende il primo posto. Resta fuori dai playoff la Virtus Bologna, battuta a Reggio Emilia. Retrocede Capo d'Orlando. ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Milano batte un colpo : in arrivo le trimestrali migliori d’Europa : Il monte utili del primo trimestre potrebbe crescere di un miliardo di euro a 10,6 miliardi nonostante lo stallo politico e i primi segnali di rallentamento del ciclo. Merito di banche, utility ed energy....