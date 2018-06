Migranti | torna in discussione il lavoro delle Ong

Ecco il "manuale" per i Migranti : "Insegno come tornare in Africa" : Karounga Camara, senegalese, dopo sette anni vissuti a Milano ha deciso di tornare a casa. E ora, contrariamente a quanti si potrebbe pensare, vorrebbe spiegare (con il suo libro "Osare il ritorno") agli altri migranti che tornare nel proprio paese è possibile. E forse è pure la scelta giusta. Nel 2015 Camara ha lasciato l'Italia ed è rientrato in Senegal per fondare la startup "Senita Food", un'azienda di semilavorati panettieri e pasticceri. ...