corrieredellosport

: #News Migranti: Danimarca, centri fuori da Ue - mauneobux : #News Migranti: Danimarca, centri fuori da Ue - JohnHard3 : RT @ansa_it: Migranti: Danimarca, centri fuori da Ue - mbwManzoni : Rasmussen, primo passo già quest'anno By ANSA -

(Di giovedì 7 giugno 2018) ANSA, - BRUXELLES, 7 GIU - Vari Stati dell'Ue sono al lavoro per l'apertura di un campo per richiedenti asilo, in un Paese europeo,dall'Ue. Ne ha parlato il primo ministro danese, il liberale ...