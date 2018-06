Migrante ucciso a San Calogero | Pontoriero sottoposto a fermo

Migrante ucciso - fermato l'uomo indagato per l'omicidio di Soumaila : Provvedimento disposto ancora prima dell'esito dei risultati dello stub. Continuano i presidi in tutta Italia

Vibo Valentia - arrestato il killer di Sacko : è il nipote del proprietario del terreno in cui il Migrante è stato ucciso : È stato arre stato stanotte Antonio Pontoriero, l’agricoltore di San Calogero accusato di aver ucciso il 2 giugno Saumayla Sacko , il 29enne migrante del Mali sorpreso dal presunto assassino mentre si trovava in un terreno abbandonato dove stava prelevando delle lamiere di alluminio. Le manette sono scattate stanotte quando, al termine di un’attività di indagine, la procura della Repubblica di Vibo Valentia ha valutato che c’erano elementi per ...

