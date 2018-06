Messi | “rimonta Roma inspiegabile | all’Olimpico Barca ha dormito”

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) “L’eliminazione Champions per mano della? Non ci sono spiegazioni per come è andata. Ci siamo fidati troppo di noi stessi, ci siamo addormentati, abbiamo cominciato prendendo un gol stupido ed è stato un duro colpo”. Torna così a parlare del ko del Barcellona per mano dei giallorossi all’Olimpico nei quarti di Champions la stella dei blaugrana, Lionel, in una intervista al ‘Mundo Deportivo’. “Loro hanno preso fiducia mentre noi siamo entrati nella dinamica che non riuscivamo a uscire dalla nostra metà campo, non riuscivamo a entrare in partita, mentre loro si sono trovati nella condizione giusta spinti dal pubblico, convinti di poter fare l’impresa -prosegue l’argentino-. Loro sono cresciuti e noi siamo calati, abbiamo faticato tantissimo e non siamo riusciti a girare la gara”. “Resta una grandissima rabbia per ...