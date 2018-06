Messi ' il mondo mi vuole campione'

NBA - i 100 atleti più famosi al mondo : LeBron è sul podio tra CR7 e Messi - ma ci sono altri 12 giocatori NBA : Lo Sports Analytics Group di ESPN ha preso in esame oltre 600 atleti del mondo dello sport, riducendoli a una lista di 100 secondo una formula che prende in considerazione tre fattori: il "Search Score" , quante volte il nome è stato cercato, , "Endorsements Dollars" , i ...

Classifica sportivi più famosi del mondo 2018 : Ronaldo batte anche LeBron e Messi : Cristiano Ronaldo è il numero uno sul campo: ma anche nella Classifica dei 100 atleti più famosi del mondo del 2018 , pubblicata come sempre da Espn. La Classifica è chiamata...

Ronaldo è l'atleta più famoso al mondo - batte LeBron e Messi . Dybala unico 'italiano' : la top 100 della ESPN : ... 55 milioni di dollari come entrate e oltre 40 milioni di follower, grazie anche a quel tweet anti-Trump che lo ha portato sulla scena politica e ne fa fatto il post più retwittato di uno sportivo , ...

I 20 calciatori più ricchi al mondo : Messi batte Ronaldo - è Neymar il terzo più pagato : Anche e sopratutto perché la somma dei primi tre giocatori più pagati al mondo supera i 300 milioni, il triplo di quanto accadeva nel 2013 e il quadruplo del lontano 2008. Non c'è nessun giocatore ...

Fazio : “Messi il migliore al mondo ma non dobbiamo pensare solo a lui” : “E’ il miglior giocatore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, non dobbiamo però pensare solo a lui, ma a tutto il Barcellona”. Lo ha detto il difensore della Roma Federico Fazio alla vigilia del big match di Champions League contro il Barcellona, andata dei quarti di finale. “Sarà una grandissima partita da giocare con umiltà, rispetto e ambizione di andare avanti -ha aggiunto il 31enne argentino in conferenza ...