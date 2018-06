Mercato NBA – Kawhi Leonard a colloquio con Popovich nei prossimi giorni | il futuro verrà

Mercato NBA - Paul George - non solo OKC : anche gli Houston Rockets puntano a lui : Lui, a differenza di George, non rinuncerà per nessuna ragione al mondo a quei soldi; con buona pace dei Rockets, che saranno costretti a sborsarli e a rinunciare a qualcosa a causa di quello.

Mercato NBA – L’ex gm dei Cavs non ha dubbi : “ecco la prossima squadra di LeBron James” : L’ex gm dei Cleveland Cavaliers, David Griffin, ha spiegato quale sarà, a suo dire, la prossima squadra nella quale si trasferirà LeBron James in estate Quale sarà il futuro di LeBron James? Una domanda che non fa dormire sogni tranquilli i tifosi dei Cleveland Cavaliers ma che, contrariamente, fa sognare metà delle altre franchigie NBA. In estate il ‘Re’ sarà free agent e, indipendentemente dall’esito delle Finals (che ...

Mercato NBA – LeBron James e la strana coincidenza con NBA 2K19 : l’addio ai Cavs è… ‘ufficiale’ : LeBron James confermerà la strana coincidenza che vede il giocatore presente sulla copertina di NBA 2K19 cambiare squadra nel breve periodo? Nella giornata di oggi è arrivata una possibile conferma dell’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers. La ‘fonte’? 2K! Quest’oggi è stata infatti rilasciata la copertina di NBA 2K19 20th Anniversary Edition che vede proprio LeBron James come testimonial dell’edizione che ...

Mercato NBA – Problemi in casa Sixers - CJ McCollum ci prova : “Embiid si scontento? Vieni ai Blazers” : I Problemi legati al caso Colangelo hanno gettato i Sixers nel caos: CJ McCollum ha provato a reclutare Joel Embiid via Twitter Problemi ‘social’ per i Philadelphia 76ers. ‘The Ringer’ ha lanciato una vera e propria bomba in grado di gettare nel caos l’ambiente Sixers: il presidente delle basketball operation della franchigia, Bryan Colangelo, avrebbe usato account fake per criticare staff e giocatori, tra i quali Joel Embiid. Il centro dei ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas - suggestione Heat : l’ex Celtics verso Miami ma ad una condizione : Il Mercato NBA regala una stuzzicante suggestione su Isaiah Thomas: l’ex Celtics potrebbe trasferirsi ai Miami Heat, ma dovrebbe accettare di fare il sesto uomo La stella dei Celtics primi ad Est la scorsa stagione, poi l’infortunio, il passaggio ai Cavs, la bocciatura ed Isaiah Thomas é finito a fare il sesto uomo ai Lakers. Strana la parola del folletto 29enne in cerca di una franchigia che punti su di lui e lo faccia ...

Mercato NBA - Chris Paul corteggia LeBron James : la pazza idea di Houston per un “Superteam” clamoroso! : Chris Paul le sta provando tutte per convincere LeBron James ad approdare a Houston nel corso della free agency estiva che sarà ricca di colpi di scena Chris Paul corteggia LeBron James! E’ questa la notizia che sta sconvolgendo il Mercato NBA, nonostante la stagione non sia ancora finita. Quest’oggi avranno inizio le Finals tra Golden State e Cleveland, ma già impazzano le notizie di Mercato in vista della prossima annata. Una in ...

Mercato NBA - Marcus Smart lancia la bomba : “valgo oltre 14 milioni” - addio a Boston molto vicino : Marcus Smart alimenta le voci di Mercato che lo vorrebbero lontano dai Celtics nella prossima annata, nonostante la qualifying offer presente nel suo contratto “To be honest, I’m worth more than $12-14 million”. Parole e musica di Marcus Smart. La guardia dei Boston Celtics, parlando ai microfoni di ESPN, ha alimentato qualche dubbio in merito al suo rinnovo contrattuale. Smart ha infatti dichiarato di valere oltre 12-14 ...

Mercato NBA – Dallas Mavericks in cerca di un lungo : Cousins - Jordan e Randle i nomi sulla lista : Dallas Mavericks in cerca di un lungo nella prossima free agency: i 3 candidati principali sono Cousins, Jordan e Randle Dopo la pessima stagione appena conclusa, i Dallas Mavericks hanno tutta l’intenzione di cambiare rotta. Niente tanking, niente lungo processo di rebuilding. Si riparte dalla 5ª scelta al prossimo Draft e soprattutto da un lungo da trovare sul Mercato dei free agent. I nomi sulla lista dei desideri sono essenzialmente 3: ...

Mercato NBA – Magic Johnson fa tremare i Lakers : “ascoltiamo offerte per tutti i giocatori - compresi i giovani” : Magic Johnson ha annunciato che i Los Angeles Lakers sono pronti ad ascoltare qualsiasi offerta di Mercato, indipendentemente dai giocatori coinvolti I Los Angeles Lakers saranno grandi protagonisti del Mercato NBA estivo. I losangelini infatti hanno liberato un discreto spazio all’interno del loro salary cap per firmare almeno un free agent al massimo salariale (ma probabilmente anche due, LeBron James e Paul George i maggiori indiziati) che ...